Интернет -Магазин Классических интерьерных светильников http://premiumelectro.by/
- Услуги
- Реализация проектов по освещению . Продажа декоративного освещения. Помощь в подборе светильника для интерьера заказчика .
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Награды компании
- Благодарность Белорусской федерации профсоюзов за реализацию проекта по освещению на объекте строительство второго учебного корпуса университета МИТСО в г. Минск
- Адрес
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Космонавтов
220000 Г. Минск
Беларусь
+375-293170401 premiumelectro.by
Законное владение
г. Минск ,ул Космонавтов 3\3\280