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Классические интерьерные светильники Premiumelectro.by
Освещение Г. Минск
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Проекты

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    Светильники в интерьере

    Интернет -Магазин Классических интерьерных светильников http://premiumelectro.by/

    Услуги
    Реализация проектов по освещению . Продажа декоративного освещения. Помощь в подборе светильника для интерьера заказчика .
    Регионы обслуживания
    Беларусь
    Награды компании
    Благодарность Белорусской федерации профсоюзов за реализацию проекта по освещению на объекте строительство второго учебного корпуса университета МИТСО в г. Минск
    Адрес
    Космонавтов
    220000 Г. Минск
    Беларусь
    +375-293170401 premiumelectro.by
    Законное владение

    г. Минск ,ул Космонавтов 3\3\280 

    Отзыв

    Василий Рабинович
    Теплый пол покупайте здесь. Консультанты в данном магазине очень вежливые и заинтересованные в вашем вопросе. Все в доме полом очень довольны. Особенно кот, он даже забыл про существование батареи.
    около 4 лет назад
    Марина Дизайнер BH
    Выбрали по цене. Брали электрический теплый пол в санузел в частный дом, посоветовали голландский, и терморегулятор. Привезли на завтра, общались вежливо, все объясняли. В общем, можно покупать.
    около 4 лет назад
    Pavel Gurin
    Отличный сайт. Очень удобная навигация и большой выбор светильников. Приятный персонал. Продавцы помогли выбрать отличный светильник для нашего интерьера. Будем еще покупать! Спасибо!
    почти 5 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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