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Салон штор <q>Акмэ</q>
Шторы, жалюзи и роллы Москва
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    • Акмэ - компания по текстильному декорированию самых разных интерьеров и пошиву штор. В салоне Акмэ работают великолепные специалисты, делая всё качественно и с гарантией. На сайте салона можно подобрать ткань для штор, рассчитать стоимость готового изделия. Вы можете заказать шторы всех типов: современные, японские панели, с ламбрекеном, рулонные, плиссе, классические, римские, австрийские. Приходите на сайт http://acmedecor.ru/

    Услуги
    • Пошив штор и других элементов текстильного декора
    • Продажа тканей для штор и карнизов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Каширское шоссе, д.19, корпус 1, 4 этаж, шоу-рум 4-А21
    115230 Москва
    Россия
    +7-4959214462 acmedecor.ru
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