Акмэ - компания по текстильному декорированию самых разных интерьеров и пошиву штор. В салоне Акмэ работают великолепные специалисты, делая всё качественно и с гарантией. На сайте салона можно подобрать ткань для штор, рассчитать стоимость готового изделия. Вы можете заказать шторы всех типов: современные, японские панели, с ламбрекеном, рулонные, плиссе, классические, римские, австрийские. Приходите на сайт http://acmedecor.ru/