Акмэ - компания по текстильному декорированию самых разных интерьеров и пошиву штор. В салоне Акмэ работают великолепные специалисты, делая всё качественно и с гарантией. На сайте салона можно подобрать ткань для штор, рассчитать стоимость готового изделия. Вы можете заказать шторы всех типов: современные, японские панели, с ламбрекеном, рулонные, плиссе, классические, римские, австрийские. Приходите на сайт http://acmedecor.ru/
- Услуги
- Пошив штор и других элементов текстильного декора
- Продажа тканей для штор и карнизов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Каширское шоссе, д.19, корпус 1, 4 этаж, шоу-рум 4-А21
115230 Москва
Россия
+7-4959214462 acmedecor.ru