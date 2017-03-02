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Агентство Татьяны Салье
Агенты недвижимости Красноярск
Обзор 1Проекты (1) 2Книги идей (2)
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    • Услуги по покупке/ продаже жилой недвижимости, Агентство Татьяны Салье Агентство Татьяны Салье Дома в классическом стиле
    Услуги по покупке/ продаже жилой недвижимости

    Хотите продать или купить квартиру, землю, дом? 

    Добро пожаловать! 

    Мы профессионалы рынка недвижимости, оказываем услуги купли - продажи недвижимости с 2004 года на рынке города Красноярска и Красноярского края.

    Искренний сервис - постоянное увеличение количества лояльных клиентов, то есть клиентов, удовлетворенных работой с нами и готовых рекомендовать нас своим знакомым и друзьям.

    Услуги
    Покупка продажа жилой недвижимости в г. Красноярске
    Регионы обслуживания
    Красноярск
    Награды компании
    Сертифицированные специалисты
    Адрес
    660077 Красноярск
    Россия
    +7-9832694868
    Законное владение

    г. Красноярск, ул. Алексеева, 49

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