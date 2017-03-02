Хотите продать или купить квартиру, землю, дом?

Добро пожаловать!

Мы профессионалы рынка недвижимости, оказываем услуги купли - продажи недвижимости с 2004 года на рынке города Красноярска и Красноярского края.

Искренний сервис - постоянное увеличение количества лояльных клиентов, то есть клиентов, удовлетворенных работой с нами и готовых рекомендовать нас своим знакомым и друзьям.