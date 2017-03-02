Хотите продать или купить квартиру, землю, дом?
Добро пожаловать!
Мы профессионалы рынка недвижимости, оказываем услуги купли - продажи недвижимости с 2004 года на рынке города Красноярска и Красноярского края.
Искренний сервис - постоянное увеличение количества лояльных клиентов, то есть клиентов, удовлетворенных работой с нами и готовых рекомендовать нас своим знакомым и друзьям.
- Услуги
- Покупка продажа жилой недвижимости в г. Красноярске
- Регионы обслуживания
- Красноярск
- Награды компании
- Сертифицированные специалисты
- Адрес
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660077 Красноярск
Россия
+7-9832694868
Законное владение
г. Красноярск, ул. Алексеева, 49