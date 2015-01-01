Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Айвион
Интернет магазины Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 1, Айвион Айвион
    1

    Alessi – известный итальянский бренд, который вот уже более полувека является непревзойденным мировым лидером в создании уникальных дизайнерских предметов столовой сервировки, посуды и деталей интерьера. Интернет-магазин Айвион.ру – являясь официальным дистрибьютором бренда Alessi, предоставляет своим оптовым покупателям полный доступ к ассортименту итальянской компании, увеличивая и расширяя тем самым ассортимент, благодаря уникальным товарам и эксклюзивным новинкам, представленным в каталогах фабрики Alessi. Мы сотрудничаем с интернет магазинами, дизайн-студиями и интерьерными магазинами. В каталогах представлен широкий ассортимент товаров, предназначенных для декорирования интерьеров, баров, ресторанов и гостиниц.

    Услуги
    • Выгодные условия сотрудничества для дизайнеров и студий. Доступ к полному ассортименту Итальянской компании Alessi
    • включая новую коллекцию Весна-Лето 2015. Оптовая и розничная торговля.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Улица Маломосковская, дом 18
    129164 Москва
    Россия
    +7-4952560181 iwion.ru
    Законное владение

    Москва, ул. Маломосковская, д. 18

      Add SEO element