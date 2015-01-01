Alessi – известный итальянский бренд, который вот уже более полувека является непревзойденным мировым лидером в создании уникальных дизайнерских предметов столовой сервировки, посуды и деталей интерьера. Интернет-магазин Айвион.ру – являясь официальным дистрибьютором бренда Alessi, предоставляет своим оптовым покупателям полный доступ к ассортименту итальянской компании, увеличивая и расширяя тем самым ассортимент, благодаря уникальным товарам и эксклюзивным новинкам, представленным в каталогах фабрики Alessi. Мы сотрудничаем с интернет магазинами, дизайн-студиями и интерьерными магазинами. В каталогах представлен широкий ассортимент товаров, предназначенных для декорирования интерьеров, баров, ресторанов и гостиниц.