Уже больше 5 лет я занимаюсь любимым делом, совмещая архитектурный, художественный и инженерный опыт. Были стажировки в США, Англии и Польше. Всегда стараюсь развиваться и совершенствоваться, использовать новейшие технологии международного уровня и создавать уникальные интерьеры.
- Услуги
- Дизайн интерьера, комплектация и строительные работы
- Регионы обслуживания
- Москва
- Россия
- весь мир
- Moscow
- Награды компании
- Best of Houzz 2017 за клиентский сервис.
- Адрес
-
119331 Moscow
Россия
+7-9652544944 www.ayakovleva-design.com