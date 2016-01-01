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Anastasia Yakovleva design studio
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 24Проекты (24) 2Книги идей (2)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Апартаменты в Neva Towers, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Встроенные кухни Дерево Бежевый
    Апартаменты в Neva Towers, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Апартаменты в Neva Towers, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Кухня в стиле модерн Дерево Бежевый
    +13
    Апартаменты в Neva Towers
    ЖК Столичные поляны , Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    ЖК Столичные поляны , Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    ЖК Столичные поляны , Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    +18
    ЖК Столичные поляны
    Алые паруса 80 м2, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Спальня в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Алые паруса 80 м2, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Спальня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Алые паруса 80 м2, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Спальня в стиле минимализм Дерево Серый
    +11
    Алые паруса 80 м2
    ЖК Ясный, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Кухонные блоки Дерево Белый
    ЖК Ясный, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Кухонные блоки Дерево Белый
    ЖК Ясный, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Спальня в стиле минимализм Дерево Белый
    +7
    ЖК Ясный
    Гостиная для Ольги Зарубиной, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Зеленый
    Гостиная для Ольги Зарубиной, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Зеленый
    Гостиная для Ольги Зарубиной, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Зеленый
    +7
    Гостиная для Ольги Зарубиной
    Деревянный дом на Новой Риге, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Деревянный дом на Новой Риге, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Ванная комната в стиле модерн Дерево Коричневый
    Деревянный дом на Новой Риге, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio Ванная комната в стиле модерн Дерево Коричневый
    +11
    Деревянный дом на Новой Риге
    Показать все 24 проекты

    Уже больше 5 лет я занимаюсь любимым делом, совмещая архитектурный, художественный и инженерный опыт. Были стажировки в США, Англии и Польше. Всегда стараюсь развиваться и совершенствоваться, использовать новейшие технологии международного уровня и создавать уникальные интерьеры.

    Услуги
    Дизайн интерьера, комплектация и строительные работы
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • весь мир
    • Moscow
    Награды компании
    Best of Houzz 2017 за клиентский сервис.
    Адрес
    119331 Moscow
    Россия
    +7-9652544944 www.ayakovleva-design.com

    Отзыв

    Mikhail Alekseevich Mikhail Alekseevich
    Анастасия прекрасно выполнила работу! У меня был примерный набросок планировки до начала работ с ней, плюс она предложила еще другие варианты планировки. Подобрала интересные решения в части мебели и деталей интерьера, спроектировала освещение как мне нравится. Прислушивалась к моим идеям, добавляла свои, корректировала мои. Все промежуточные варианты всегда согласовывала. Работы выполнила в срок.  Теперь у меня есть пачка чертежей и надо скорее начинать ремонт, чтобы увидеть всю эту красоту))  Анастасии огромное спасибо!)
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Август 2016
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    lina.yakovleva.65
    Очень доволен компетенцией этого эксперта, опытом, отношением к работе и способностью соблюдать сроки. Бюджет очень понравился и далее не редактировался, хотя были дополнения и исправления по проекту. Нам требовался макет под создание магазина одежды. Всё отлично получилось, обязательно обращусь ещё!
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Январь 2016
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    venya_10
    Заказывали у Анастас­ии полный дизайн про­ект 3-х комнатной кв­артиры. Очень приятн­ый в общении человек, профессионал своего дела. Предлагает интересные решения для каждой конкретной ситуации, к работе подходит скрупулезно и ответственно. По итогу работы получили полный проект, кото­рый можно передавать рабочим, а также (ч­ему я был приятно уд­ивлен) коммерческие предложения для всех элементов, которые были использованы в дизайн-проекте - это касается мебели, св­етильников, сантехни­ки и всего остальног­о. В итоге можно доб­иться полного соотве­тствия итогового рем­онта с рендерами в дизайн-проекте. Испол­ьнителя рекомендую.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Август 2016
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    Показать все отзывы – 5
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