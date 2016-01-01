Дизайн современной кухни: 18 лучших планировок

В дизайне интерьера современной кухни планировка важна, как никогда. Ведь она на 100% влияет на эргономику и удобство пространства в целом. Например, нельзя ставить маленькую угловую раковину для семьи из четырех человек, когда на…

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