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ООО<q>ТРАНСИБУРАЛСТРОЙ</q>
Архитекторы Екатеринбург
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    малоэтажное строительство,внутреняя отделка,проектирование и монтаж специализированых комнат(билиардная,кинозал,тир,гардеробная постирочная,хамам,спа и т.д.)благоустройство територии(дорожки,терассы,альпийские горки,газон,системы полива,системы освещения и тд)малые архитектурные формы.

    Услуги
    • Обустройство фундамента
    • малоэтажное строительство
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург.Свердловская область.
    Награды компании
    Грамоты
    Адрес
    Крестинского 37
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9220233338 www.трансибуралстрой.рф
    Законное владение

    крестинского 37

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