малоэтажное строительство,внутреняя отделка,проектирование и монтаж специализированых комнат(билиардная,кинозал,тир,гардеробная постирочная,хамам,спа и т.д.)благоустройство територии(дорожки,терассы,альпийские горки,газон,системы полива,системы освещения и тд)малые архитектурные формы.