малоэтажное строительство,внутреняя отделка,проектирование и монтаж специализированых комнат(билиардная,кинозал,тир,гардеробная постирочная,хамам,спа и т.д.)благоустройство територии(дорожки,терассы,альпийские горки,газон,системы полива,системы освещения и тд)малые архитектурные формы.
- Услуги
- Обустройство фундамента
- малоэтажное строительство
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург.Свердловская область.
- Награды компании
- Грамоты
- Адрес
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Крестинского 37
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9220233338 www.трансибуралстрой.рф
Законное владение
крестинского 37