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СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Проект 153 - Кирпичный дом, СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ
    Проект 153 - Кирпичный дом, СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ
    Проект 153 - Кирпичный дом, СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ
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    Проект 153 - Кирпичный дом

    Индивидуальное проектирование дома – это создание проекта дома по Вашему техническому заданию. Это и является основной нашей деятельностью. Чтобы создать индивидуальный проект будущего загородного дома, Вам не надо быть архитектором или художником, достаточно только предоставить нам от руки нарисованные планы этажей дома или картинки из любого журнала или сайта, чтобы мы могли начать диалог о Вашем будущем доме.

    Услуги
    • проектирование домов
    • индивидуальное проектирование коттеджей
    • рабочая документация для строительства дома
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • все города России
    Адрес
    проспект Ветеранов, д.73
    198255 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123007240 l-proekt.com
    Законное владение

    г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.7

    Отзыв

    Виктор Логвинович
    Заказывали проект дома. Понравилось исполнение и сроки выполнения заказа. Быстрая обратная связь.
    больше 4 лет назад
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