Индивидуальное проектирование дома – это создание проекта дома по Вашему техническому заданию. Это и является основной нашей деятельностью. Чтобы создать индивидуальный проект будущего загородного дома, Вам не надо быть архитектором или художником, достаточно только предоставить нам от руки нарисованные планы этажей дома или картинки из любого журнала или сайта, чтобы мы могли начать диалог о Вашем будущем доме.