Архитектурное и инженерное проектирование гражданских зданий и сооружений
- Услуги
- Консультации по проектам и нормативам
- по реконструкции зданий и сооружений
- эскизное проектирование
- проектирование на стадиях ПД и РД
- включая реконструкцию и капремонт
- перепланировку квартир
- построение 3D-моделей объектов и др.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Новаторов
119421 Москва
Россия
+7-9032228291
Законное владение
124482, Москва, г.Зеленоград, пл.Юности, д.4, н.п.3