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ООО <q>Энтазис</q>
Архитекторы Москва
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    • Архитектурное и инженерное проектирование гражданских зданий и сооружений

    Услуги
    • Консультации по проектам и нормативам
    • по реконструкции зданий и сооружений
    • эскизное проектирование
    • проектирование на стадиях ПД и РД
    • включая реконструкцию и капремонт
    • перепланировку квартир
    • построение 3D-моделей объектов и др.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Новаторов
    119421 Москва
    Россия
    +7-9032228291
    Законное владение

    124482, Москва, г.Зеленоград, пл.Юности, д.4, н.п.3

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