Компания оказывает услуги оборудования подсобных помещений частных загородных домов и квартир: гаражи, мастерские, прачечные, кладовые. «ГаражСпейс» является эксклюзивным поставщиком мебели и системы хранения вещей премиум-класса Gladiator® (США) www.gladiatorgarageworks.com GladiatorGW® входит в группу компаний Whirpool.
- Услуги
- дизайн и обустройство подсобных помещений(гаражи
- мастерские
- кладовки
- и тд.)
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Лен.обл.
- Москва и Московская обл.
- Адрес
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Полевая Сабировская 54 лит. А
197183 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123854137 garagespace.ru
Законное владение
Санкт-Петербург, Полевая Сабировская 54 лит.А