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Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    Компания оказывает услуги оборудования подсобных помещений частных загородных домов и квартир: гаражи, мастерские, прачечные, кладовые. «ГаражСпейс» является эксклюзивным поставщиком мебели и системы хранения вещей премиум-класса Gladiator® (США) www.gladiatorgarageworks.com GladiatorGW® входит в группу компаний Whirpool.

    Услуги
    • дизайн и обустройство подсобных помещений(гаражи
    • мастерские
    • кладовки
    • и тд.)
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург и Лен.обл.
    • Москва и Московская обл.
    Адрес
    Полевая Сабировская 54 лит. А
    197183 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123854137 garagespace.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Полевая Сабировская 54 лит.А

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