Компания оказывает услуги оборудования подсобных помещений частных загородных домов и квартир: гаражи, мастерские, прачечные, кладовые. «ГаражСпейс» является эксклюзивным поставщиком мебели и системы хранения вещей премиум-класса Gladiator® (США) www.gladiatorgarageworks.com GladiatorGW® входит в группу компаний Whirpool.