Bobrodomo – новый интерактивный сервис по созданию индивидуальных дизайн проектов онлайн от 7000 рублей и сроком до 14 дней.
Как мы работаем?
Мы изменили подход к созданию дизайн проектов, сократив время на личные встречи, и предлагаем вам принять участие в творческой части создания интерьера и самим выбирать, за что платить.
На сайте Bobrodomo вы заполняете интерактивный профиль, который сформулирует ваши предпочтения и поставит четкую задачу перед нашим дизайнером. После согласования первоначального планировочного эскиза вам будут предложены на выбор гибкие пакеты услуг, чтобы вы подобрали оптимальное наполнение – от рабочей документации до полного сопровождения проекта. Менее, чем за две недели ваш готовый проект будет доступен для скачивания в личном кабинете на сайте Bobrodomo. На случай, если проект не удовлетворяет ваши ожидания на 100%, мы будем рады внести изменения в соответствии с вашими правками.
Среди приятных бонусов – бесплатная доставка курьером оригинала готового дизайн проекта.
• Сроки. Дизайн-проект от 72 часов. Не тратим лишнего времени, а значит и ваших денег.
• Цена. Мы принципиально пересмотрели подход к ценообразованию и сделали дизайн интерьера доступным.
• Удобно. Заказ и ведение проекта осуществляется через сайт. Готовый проект доступен для скачивания в любой удобный момент.
- Услуги
- http://bobrodomo.ru/#dop_usl_slider
- Регионы обслуживания
- Россия, Odintsovo и Moscow
- Адрес
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119192 Moscow
Россия
+7999999 www.bobrodomo.ru
143000, Московская область, город Одинцово, Чикина 12