Bobrodomo – новый интерактивный сервис по созданию индивидуальных дизайн проектов онлайн от 7000 рублей и сроком до 14 дней.

Как мы работаем?

Мы изменили подход к созданию дизайн проектов, сократив время на личные встречи, и предлагаем вам принять участие в творческой части создания интерьера и самим выбирать, за что платить.

На сайте Bobrodomo вы заполняете интерактивный профиль, который сформулирует ваши предпочтения и поставит четкую задачу перед нашим дизайнером. После согласования первоначального планировочного эскиза вам будут предложены на выбор гибкие пакеты услуг, чтобы вы подобрали оптимальное наполнение – от рабочей документации до полного сопровождения проекта. Менее, чем за две недели ваш готовый проект будет доступен для скачивания в личном кабинете на сайте Bobrodomo. На случай, если проект не удовлетворяет ваши ожидания на 100%, мы будем рады внести изменения в соответствии с вашими правками.

Среди приятных бонусов – бесплатная доставка курьером оригинала готового дизайн проекта.

• Сроки. Дизайн-проект от 72 часов. Не тратим лишнего времени, а значит и ваших денег.

• Цена. Мы принципиально пересмотрели подход к ценообразованию и сделали дизайн интерьера доступным.

• Удобно. Заказ и ведение проекта осуществляется через сайт. Готовый проект доступен для скачивания в любой удобный момент.