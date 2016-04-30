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Студия Интерьерных Решений Десапт
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
    +21
    Гостиная на контрастах
    Акварельная спальня, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в эклектичном стиле
    Акварельная спальня, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в эклектичном стиле
    Акварельная спальня, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в эклектичном стиле
    +18
    Акварельная спальня
    «Заводные матрешки» для Школы Ремонта, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в эклектичном стиле
    «Заводные матрешки» для Школы Ремонта, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в эклектичном стиле
    «Заводные матрешки» для Школы Ремонта, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в эклектичном стиле
    +3
    «Заводные матрешки» для Школы Ремонта
    ​"Семь футов под килем" для Квартирного Вопроса, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Кухни в эклектичном стиле
    ​"Семь футов под килем" для Квартирного Вопроса, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Кухни в эклектичном стиле
    ​"Семь футов под килем" для Квартирного Вопроса, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Кухни в эклектичном стиле
    +4
    ​"Семь футов под килем" для Квартирного Вопроса
    "Солнечный лофт". Для Дачного ответа, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в стиле минимализм
    "Солнечный лофт". Для Дачного ответа, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в стиле минимализм
    "Солнечный лофт". Для Дачного ответа, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в стиле минимализм
    +3
    "Солнечный лофт". Для Дачного ответа
    "Спальня в синих тонах". Программа "Фазенда" на Первом Канале, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в классическом стиле
    "Спальня в синих тонах". Программа "Фазенда" на Первом Канале, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в классическом стиле
    "Спальня в синих тонах". Программа "Фазенда" на Первом Канале, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Спальня в классическом стиле
    +11
    "Спальня в синих тонах". Программа "Фазенда" на Первом Канале
    Показать все 13 проекты

    Полученные нами знания и практический опыт, позволяют нам создавать интерьеры от частных до общественных, от квартир и коттеджей до офисов, баров и ресторанов. 

    В своей работе мы руководствуемся тем, что не бывает двух одинаковых проектов, так как самая важная деталь при создании интерьера - это его идея, а она всегда индивидуальна.

    В интерьере мы воплощаем Вашу мечту и создаем настроение.  О выполненных нами проектах Вы можете судить по разделу портфолио.

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    Авангардная, 3
    125493 Москва
    Россия
    +7-9169899048 www.desapt.ru

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