О компании: Занимаемся как печным, так и малоэтажным загородным строительством в Москве и Московской области. Наш ход работы, начинается с консультации по выбору изделия. Затем перед строительством камина, печи или барбекю делаем трехмерный эскиз. После этого мы выезжаем на объект для замера и определения места для кладки, это может быть беседка для барбекю или или баня. Делаем кладку любых печных изделий: русская печь, комплекс барбекю с казаном, тандром, коптильней, Голландка, Шведка. Печник также выявит неисправности и сделает ремонт вашего домашнего очага.

Мы поможем с выбором и закупкой материалов, выбрав наиболее подходящие и качественные. Заказывая барбекю, камин или печь у нас, получаете работу под ключ и с гарантией качества и надежности.