О компании: Занимаемся как печным, так и малоэтажным загородным строительством в Москве и Московской области. Наш ход работы, начинается с консультации по выбору изделия. Затем перед строительством камина, печи или барбекю делаем трехмерный эскиз. После этого мы выезжаем на объект для замера и определения места для кладки, это может быть беседка для барбекю или или баня. Делаем кладку любых печных изделий: русская печь, комплекс барбекю с казаном, тандром, коптильней, Голландка, Шведка. Печник также выявит неисправности и сделает ремонт вашего домашнего очага.
Мы поможем с выбором и закупкой материалов, выбрав наиболее подходящие и качественные. Заказывая барбекю, камин или печь у нас, получаете работу под ключ и с гарантией качества и надежности.
- Услуги
- Строительство печей
- каминов
- комплексов барбекю с плитой под казан
- тандыром
- русская печью
- коптильней.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Москва г, пр-кт.Рязанский, д.86/1, стр.3, эт.3,
109542 Москва
Россия
+7-9268001140 barbeku-kamin-i-pech.ru
Москва г, пр-кт.Рязанский, д.86/1, стр.3, эт.3, 109542