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Барбекю, камины и печи.
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    • О компании: Занимаемся как печным, так и малоэтажным  загородным строительством в Москве и Московской области. Наш ход работы, начинается с консультации по выбору изделия. Затем перед строительством камина, печи или барбекю делаем трехмерный эскиз. После этого мы выезжаем на объект для замера и определения места для кладки, это может быть беседка для барбекю или или баня. Делаем кладку любых печных изделий: русская печь, комплекс барбекю с казаном, тандром, коптильней, Голландка, Шведка. Печник также выявит неисправности и сделает ремонт вашего домашнего очага.

    Мы поможем с выбором и закупкой материалов, выбрав наиболее подходящие и качественные. Заказывая барбекю, камин или печь у нас, получаете работу под ключ и с гарантией качества и надежности.

    Услуги
    • Строительство печей
    • каминов
    • комплексов барбекю с плитой под казан
    • тандыром
    • русская печью
    • коптильней.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Москва г, пр-кт.Рязанский, д.86/1, стр.3, эт.3,
    109542 Москва
    Россия
    +7-9268001140 barbeku-kamin-i-pech.ru
    Законное владение

    Москва г, пр-кт.Рязанский, д.86/1, стр.3, эт.3, 109542

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