Основной деятельностью студии остается художественно-оформительская деятельность. Широкий ассортимент багета и паспарту, современное оборудование, качественные расходные материалы, профессионализм и ответственность сотрудников позволяют нам воплощать идеи заказчиков в жизнь. У нас можно заказать обрамление вышивок, гобеленов, живописи, рисунка, постеров, зеркал, любых других предметов. Мы можем подчеркнуть красоту ваших произведений, обеспечить защиту и сохранность.
У нас можно заказать постеры и фотообои европейских производителей, которые отличаются высокой прочностью и абсолютной безопасностью для здоровья человека. Мы предлагаем подбор изображений, обработку и визуализацию по нужным размерам, предоставляем образцы возможных текстур, делаем бесплатно цветопробу выбранного варианта.
У нас можно заказать зеркало нужного размера с обрамлением в выбранный багет, либо заказать готовое зеркало из Италии.
У нас на сайте можно познакомиться с работами талантливых художников и связаться с ними для обсуждения заказа.
Мы предлагаем услуги дизайнеров интерьера, дизайнеров тканей и печатной продукции.
Мы работаем для вас, воплощая ваши идеи в жизнь.
Команда AG-Studio
- Услуги
- Оформление в багет картин
- графики
- рисунков
- вышивок
- гобеленов
- предметов искусства. Объектное оформление.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Ивантеевка
- Мытищи
- Королев Щелково
- Фрязино
- Адрес
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Центральный проезд д.7
141282 Ивантеевка
Россия
+7-9036249104 www.ag-studio.pro