Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
AG-Studio
Художники и ремесленники Ивантеевка
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Основной деятельностью студии остается художественно-оформительская деятельность. Широкий ассортимент багета и паспарту, современное оборудование, качественные расходные материалы, профессионализм и ответственность сотрудников позволяют нам воплощать идеи заказчиков в жизнь. У нас можно заказать обрамление вышивок, гобеленов, живописи, рисунка, постеров, зеркал, любых других предметов. Мы можем подчеркнуть красоту ваших произведений, обеспечить защиту и сохранность.       

    У нас можно заказать постеры и фотообои европейских производителей, которые отличаются высокой прочностью и абсолютной безопасностью для здоровья человека. Мы предлагаем подбор изображений, обработку и визуализацию по нужным размерам, предоставляем образцы возможных текстур, делаем бесплатно цветопробу выбранного варианта.        

    У нас можно заказать зеркало нужного размера с обрамлением в выбранный багет, либо заказать готовое зеркало из Италии.            

    У нас на сайте можно познакомиться с работами талантливых художников и связаться с ними для обсуждения заказа.            

    Мы предлагаем услуги дизайнеров интерьера, дизайнеров тканей и печатной продукции.            

    Мы работаем для вас, воплощая ваши идеи в жизнь.            

    Команда AG-Studio

    Услуги
    • Оформление в багет картин
    • графики
    • рисунков
    • вышивок
    • гобеленов
    • предметов искусства. Объектное оформление.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Ивантеевка
    • Мытищи
    • Королев Щелково
    • Фрязино
    Адрес
    Центральный проезд д.7
    141282 Ивантеевка
    Россия
    +7-9036249104 www.ag-studio.pro

    Отзыв

    Julia Rubchinskaya
    Недавно воспользовалась услугами мастерской AG-Studio. Осталась в совершенном восторге от интеллигентной обстановки и от профессионализма сотрудников.
    7 месяцев назад
    Zhanna Chesnokova
    Очень хорошее место с душевным подходом и профессионализмом, рекомендую.
    9 месяцев назад
    Tea
    Очень профессиональная мастерская! Качество оформления, выбор багета на высоте. Холст натянули на подрамник и оформили в раму за 2 часа! Красота! Всем рекомендую!
    11 месяцев назад
    Показать все отзывы – 8
      Add SEO element