Основной деятельностью студии остается художественно-оформительская деятельность. Широкий ассортимент багета и паспарту, современное оборудование, качественные расходные материалы, профессионализм и ответственность сотрудников позволяют нам воплощать идеи заказчиков в жизнь. У нас можно заказать обрамление вышивок, гобеленов, живописи, рисунка, постеров, зеркал, любых других предметов. Мы можем подчеркнуть красоту ваших произведений, обеспечить защиту и сохранность.

У нас можно заказать постеры и фотообои европейских производителей, которые отличаются высокой прочностью и абсолютной безопасностью для здоровья человека. Мы предлагаем подбор изображений, обработку и визуализацию по нужным размерам, предоставляем образцы возможных текстур, делаем бесплатно цветопробу выбранного варианта.

У нас можно заказать зеркало нужного размера с обрамлением в выбранный багет, либо заказать готовое зеркало из Италии.

У нас на сайте можно познакомиться с работами талантливых художников и связаться с ними для обсуждения заказа.

Мы предлагаем услуги дизайнеров интерьера, дизайнеров тканей и печатной продукции.

Мы работаем для вас, воплощая ваши идеи в жизнь.

Команда AG-Studio