Domus Оptima организована в 2005 году. На тот момент у каждого из нас уже была более чем 7-ми летняя практика работы в роли ведущего архитектора и инженера в крупных компаниях г. Москвы. Уже на тот момент за плечами были десятки реализованных объектов.
- Услуги
- Мы профессионально создаем как инженерную инфраструктуру зданий
- так и любые инженерные системы для финишной отделки помещений . Мы выполним проектирование и монтаж механических
- электрических и слаботочных систем
- которые при необходимости могут быть интегрированы в систему умный офис.
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Духовской пер. д.17
129164 Москва
Россия
+7-9267334488 www.domusoptima.ru