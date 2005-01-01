Domus Оptima организована в 2005 году. На тот момент у каждого из нас уже была более чем 7-ми летняя практика работы в роли ведущего архитектора и инженера в крупных компаниях г. Москвы. Уже на тот момент за плечами были десятки реализованных объектов.