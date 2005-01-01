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Domus Optima
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Дом в Барвихе, Domus Optima Domus Optima Гостиная в классическом стиле
    Дом в Барвихе, Domus Optima Domus Optima Гостиная в классическом стиле
    Дом в Барвихе, Domus Optima Domus Optima Гостиная в классическом стиле
    +18
    Дом в Барвихе

    Domus Оptima организована в 2005 году. На тот момент у каждого из нас уже                   была более чем 7-ми летняя практика работы в роли ведущего архитектора и инженера в крупных компаниях  г. Москвы. Уже на тот момент за плечами были десятки реализованных объектов.

    Услуги
    • Мы профессионально создаем как инженерную инфраструктуру зданий
    • так и любые инженерные системы для финишной отделки помещений . Мы выполним проектирование и монтаж механических
    • электрических и слаботочных систем
    • которые при необходимости могут быть интегрированы в систему умный офис.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Духовской пер. д.17
    129164 Москва
    Россия
    +7-9267334488 www.domusoptima.ru
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