Меня зовут Марина Мухтарва, я архитектор-дизайнер. Занимаюсь проектированием жилых домов, разработкой жилых и общественных интерьеров.
В работе над проектами руководствуюсь тремя правилами: композиция, контраст, комплексность. Считаю, что хороший дизайн – это грамотный подход к планировочным и объемно-пространственным решениям, сбалансированная композиция и внимание к деталям. Считаю что Архитектор создает не только красивые стены, он создает новый, качественно более высокий уровень жизни. А комфортная жилая среда способна вдохновлять человека на новые достижения.
- Услуги
- проектирование жилых домов
- разработка жилых и общественных пространств
- Регионы обслуживания
- Казань и Москва
- Адрес
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Маяковского 20, офис 16
420100 Казань
Россия
+7-9179214384 www.mukhtarova.com