Меня зовут Марина Мухтарва, я архитектор-дизайнер. Занимаюсь проектированием жилых домов, разработкой жилых и общественных интерьеров.

В работе над проектами руководствуюсь тремя правилами: композиция, контраст, комплексность. Считаю, что хороший дизайн – это грамотный подход к планировочным и объемно-пространственным решениям, сбалансированная композиция и внимание к деталям. Считаю что Архитектор создает не только красивые стены, он создает новый, качественно более высокий уровень жизни. А комфортная жилая среда способна вдохновлять человека на новые достижения.