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Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Кухня в стиле лофт Железо / Сталь Черный
    Загородный дом, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Кухня в стиле лофт МДФ Металлический / Серебристый
    Загородный дом, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Кухня в стиле лофт Бетон Серый
    +8
    Загородный дом
    Проект жилого дома S=180 кв.м., Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Дома на одну семью Кирпичи Белый
    Проект жилого дома S=180 кв.м., Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Загородные дома Кирпичи Черный
    Проект жилого дома S=180 кв.м., Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Дома с террасами Кирпичи Серый
    +3
    Проект жилого дома S=180 кв.м.
    Квартира 92 кв.м, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    Квартира 92 кв.м, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Гостиная в стиле минимализм Известняк Серый
    Квартира 92 кв.м, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Гостиная в стиле минимализм Дерево Коричневый
    +8
    Квартира 92 кв.м
    Апартаменты для большой семьи, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Гостиная в стиле минимализм Камень Черный
    Апартаменты для большой семьи, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Гостиная в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Апартаменты для большой семьи, Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Архитектор-дизайнер Марина Мухтарова Гостиная в стиле минимализм Черный
    +7
    Апартаменты для большой семьи

    Меня зовут Марина Мухтарва, я архитектор-дизайнер. Занимаюсь проектированием жилых домов, разработкой жилых и общественных интерьеров. 

    В работе над проектами руководствуюсь тремя правилами: композиция, контраст, комплексность. Считаю,  что хороший дизайн – это грамотный подход к планировочным и объемно-пространственным решениям, сбалансированная композиция и внимание к деталям. Считаю что Архитектор создает не только красивые стены, он создает новый, качественно более высокий уровень жизни. А комфортная жилая среда способна вдохновлять человека на новые достижения.

    Услуги
    • проектирование жилых домов
    • разработка жилых и общественных пространств
    Регионы обслуживания
    Казань и Москва
    Адрес
    Маяковского 20, офис 16
    420100 Казань
    Россия
    +7-9179214384 www.mukhtarova.com
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