Павел Пугачев

В сфере архитектуры и дизайна с 2007 года.

Окончил Ростовский Государственный Строительный Университет по специальности "Проектирование зданий", имеет квалификацию "инженер-архитектор".

Осуществляю комплексное проектирование и ведение объектов от пустого участка до готового дома с благоустройством территории под ключ.