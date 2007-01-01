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Pugachev Design PRO
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК «Оскар», Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиная в классическом стиле
    Квартира в ЖК «Оскар», Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиная в классическом стиле
    Квартира в ЖК «Оскар», Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиная в классическом стиле
    +21
    Квартира в ЖК «Оскар»
    Жилой дом в хуторе Ленина (Краснодар), Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиные в эклектичном стиле
    Жилой дом в хуторе Ленина (Краснодар), Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Кухни в эклектичном стиле
    Жилой дом в хуторе Ленина (Краснодар), Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    Жилой дом в хуторе Ленина (Краснодар)
    Гостиная-кухня в американском стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    Гостиная-кухня в американском стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная-кухня в американском стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиные в эклектичном стиле
    +3
    Гостиная-кухня в американском стиле
    Современный коттедж, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в эклектичном стиле Железобетон Белый
    Современный коттедж, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в эклектичном стиле
    Современный коттедж, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в эклектичном стиле
    +1
    Современный коттедж
    Частный дом в классическом стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в классическом стиле Кирпичи Бежевый
    Частный дом в классическом стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в классическом стиле
    Частный дом в классическом стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в классическом стиле
    Частный дом в классическом стиле
    Концепция ресторана в центре г. Краснодара, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Коммерческие помещения Кирпичи Коричневый
    Концепция ресторана в центре г. Краснодара, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Коммерческие помещения
    Концепция ресторана в центре г. Краснодара, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Коммерческие помещения
    +5
    Концепция ресторана в центре г. Краснодара

    Павел Пугачев

    В сфере архитектуры и дизайна с 2007 года.

    Окончил Ростовский Государственный Строительный Университет по специальности "Проектирование зданий", имеет квалификацию "инженер-архитектор".

    Осуществляю комплексное проектирование и ведение объектов от пустого участка до готового дома с благоустройством территории под ключ.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • дизайн экстерьера
    • ландшафтный дизайн
    • 3D-визуализация
    • декорирование
    • комплектация объектов
    • авторский надзор
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Краснодарский край
    • Ростов-На-Дону
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    Награды компании
    • Победитель конкурса кирпичных инсталляций компании Brickford Свободное пространство;
    • Обладатель премии Best of Houzz в номинации Клиентский сервис по итогам 2016 года.
    Адрес
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9094527367 pugachev-design.ru
    Законное владение

    г. Краснодар

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