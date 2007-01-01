Павел Пугачев
В сфере архитектуры и дизайна с 2007 года.
Окончил Ростовский Государственный Строительный Университет по специальности "Проектирование зданий", имеет квалификацию "инженер-архитектор".
Осуществляю комплексное проектирование и ведение объектов от пустого участка до готового дома с благоустройством территории под ключ.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьера
- дизайн экстерьера
- ландшафтный дизайн
- 3D-визуализация
- декорирование
- комплектация объектов
- авторский надзор
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- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Ростов-На-Дону
- Санкт-Петербург
- Москва
- Награды компании
- Победитель конкурса кирпичных инсталляций компании Brickford
Свободное пространство;
- Обладатель премии
Best of Houzzв номинации
Клиентский сервиспо итогам 2016 года.
- Победитель конкурса кирпичных инсталляций компании Brickford
- Адрес
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350000 Краснодар
Россия
+7-9094527367 pugachev-design.ru
Законное владение
г. Краснодар