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Дизайн студия fabrika
Дизайнеры интерьера Пермь
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Салон красоты / ул. Кронштадтская, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Коммерческие помещения
    Салон красоты / ул. Кронштадтская, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Коммерческие помещения
    Салон красоты / ул. Кронштадтская, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Коммерческие помещения
    +77
    Салон красоты / ул. Кронштадтская
    Клуб-бар ул. Окулова 186 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в эклектичном стиле
    Клуб-бар ул. Окулова 186 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в эклектичном стиле
    Клуб-бар ул. Окулова 186 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в эклектичном стиле
    +40
    Клуб-бар ул. Окулова 186 кв.м
    Кафе-бар ул. Екатерининская 130 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в стиле кантри
    Кафе-бар ул. Екатерининская 130 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в стиле кантри
    Кафе-бар ул. Екатерининская 130 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в стиле кантри
    +29
    Кафе-бар ул. Екатерининская 130 кв.м
    Кальянная ул. Газеты Звезда 90 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кальянная ул. Газеты Звезда 90 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кальянная ул. Газеты Звезда 90 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Конференц-центры в эклектичном стиле
    +51
    Кальянная ул. Газеты Звезда 90 кв.м
    Кальян-бар ул. Ленина 40 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Гостиницы в рустикальном стиле
    Кальян-бар ул. Ленина 40 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Гостиницы в рустикальном стиле
    Кальян-бар ул. Ленина 40 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Гостиницы в рустикальном стиле
    +60
    Кальян-бар ул. Ленина 40 кв.м
    Загородный дом ул. Добрянская 235 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом ул. Добрянская 235 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом ул. Добрянская 235 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Кухня в классическом стиле
    +66
    Загородный дом ул. Добрянская 235 кв.м
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    Регионы обслуживания
    Пермский край
    Адрес
    614000 Пермь
    Россия
    +7-3422789838 ds-fabrika.ru
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