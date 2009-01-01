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Studio of Architecture and Design, St. Petersburg
Архитекторы Санкт-Петербург
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    • Обложка, Studio of Architecture and Design, St. Petersburg Studio of Architecture and Design, St. Petersburg
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    Наша студия предоставляет широкий перечень услуг по проектированию и дизайну интерьера. 

    Хороший интерьер говорит о вкусе и социальном статусе хозяина. Он отражает внутренний мир владельца и позволяет создать атмосферу уюта и комфорта.   При наличии определенных навыков и знаний в области дизайна, а так же времени на подбор отделочных материалов, мебели и предметов декора, возможно создать потрясающий дизайн интерьера самостоятельно.   Во всех остальных случаях рекомендуем обратиться к профессионалам и заказать дизайн-проект интерьера квартиры или дома. Мы специализируемся на разработке дизайна интерьера с 2009 года и обладаем знаниями и командой которая может решать вопросы любого порядка.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн жилых и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    Земледельческая 5
    197343 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219845673 www.sadsp.org
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