Дизайн-студия интерьеров DEnew – это коллектив любящих свою работу людей, являющихся профессионалами своего дела. Основной принцип работы нашей студии - создавать функциональные и изящные интерьеры и доказывать, что удобство это не роскошь, а необходимый минимум.Благодаря профессионализму нашей команды, а также любви к своему делу мы достигаем успехов и стремимся к большему.Мы всегда используем индивидуальный подход к каждому. И в итоге получается именно то, что хочется и заказчику, и нам. Если вам близка наша философия и эстетика - будем рады с вами поработать.