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DEnew
Дизайнеры интерьера Херсон
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Яркие акценты в уютной киевской квартире, DEnew DEnew Гостиная в стиле минимализм
    Яркие акценты в уютной киевской квартире, DEnew DEnew Гостиная в стиле минимализм
    Яркие акценты в уютной киевской квартире, DEnew DEnew Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Яркие акценты в уютной киевской квартире
    Киевский лофт Шеф-повара, DEnew DEnew Гостиная в стиле лофт
    Киевский лофт Шеф-повара, DEnew DEnew Гостиная в стиле лофт
    Киевский лофт Шеф-повара, DEnew DEnew Гостиная в стиле лофт
    +4
    Киевский лофт Шеф-повара
    Интерьеры спален в кофейных тонах , DEnew DEnew Спальня в стиле модерн
    Интерьеры спален в кофейных тонах , DEnew DEnew Спальня в стиле модерн
    Интерьеры спален в кофейных тонах , DEnew DEnew Спальня в стиле модерн
    +6
    Интерьеры спален в кофейных тонах
    Современные апартаменты скульптора от студии DEnew, DEnew DEnew Гостиная в стиле минимализм
    Современные апартаменты скульптора от студии DEnew, DEnew DEnew Гостиная в стиле минимализм
    Современные апартаменты скульптора от студии DEnew, DEnew DEnew Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Современные апартаменты скульптора от студии DEnew

    Дизайн-студия интерьеров DEnew – это коллектив любящих свою работу людей, являющихся профессионалами своего дела. Основной принцип работы нашей студии - создавать функциональные и изящные интерьеры и доказывать, что удобство это не роскошь, а необходимый минимум.Благодаря профессионализму нашей команды, а также любви к своему делу мы достигаем успехов и стремимся к большему.Мы всегда используем индивидуальный подход к каждому. И в итоге получается именно то, что хочется и заказчику, и нам. Если вам близка наша философия и эстетика - будем рады с вами поработать.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • домов и общественных помещений
    • 3Д визуализация.
    Регионы обслуживания
    Россия и Украина
    Адрес
    skype: pavel.dehtyarov
    73000 Херсон
    Украина
    +380-993424635 de-new.com

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