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НБ_Частный Девелопмент
Строители Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • проект дома в СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ стиле, НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Загородные дома Камень Белый
    проект дома в СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ стиле, НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Загородные дома Камень Белый
    проект дома в СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ стиле, НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Загородные дома Камень Белый
    +3
    проект дома в СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ стиле
    проект обустройства блокированного дома (ЛН_ПАРК), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент
    проект обустройства блокированного дома (ЛН_ПАРК), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент
    проект обустройства блокированного дома (ЛН_ПАРК), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент
    +6
    проект обустройства блокированного дома (ЛН_ПАРК)
    Современный дом в стиле "Шале" (CHALET_ECOSTYLE), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Дома в стиле кантри Камень Белый
    Современный дом в стиле "Шале" (CHALET_ECOSTYLE), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент
    Современный дом в стиле "Шале" (CHALET_ECOSTYLE), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент
    +7
    Современный дом в стиле "Шале" (CHALET_ECOSTYLE)
    Деревенский дом в современном стиле (РЕЗИДЕНЦИЯ_Х), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Дома в стиле минимализм Металл Металлический / Серебристый
    Деревенский дом в современном стиле (РЕЗИДЕНЦИЯ_Х), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Балкон и терраса в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Деревенский дом в современном стиле (РЕЗИДЕНЦИЯ_Х), НБ_Частный Девелопмент НБ_Частный Девелопмент Дома в стиле минимализм Металл Серый
    +3
    Деревенский дом в современном стиле (РЕЗИДЕНЦИЯ_Х)

    Интеллектуальное управление созданием Вашего объекта "под ключ": от детализации идеи до сдачи полностью обустроенного объекта: коттеджи, загородные дома и домовладения; интерьеры и их техническое оснащение; объекты для бизнеса: рестораны, магазины, офисы и представительства.

    Услуги
    • Создание концепции объекта. Разработка эскизного проекта. Выполнение рабочей документации для строительства
    • отделки и инженерного обеспечения. Подготовка строительства и выполнение строительно-монтажных работ. Отделка и ремонт. Подготовка объекта к сдачи под ключ. Комплексное управление строительством и обустройством. Технический и авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    Адрес
    пр. Энгельса, д. 33, БЦ СВЕТЛАНОВСКИЙ
    194156 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9650038822 www.nb-home.com
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