Интеллектуальное управление созданием Вашего объекта "под ключ": от детализации идеи до сдачи полностью обустроенного объекта: коттеджи, загородные дома и домовладения; интерьеры и их техническое оснащение; объекты для бизнеса: рестораны, магазины, офисы и представительства.
- Услуги
- Создание концепции объекта. Разработка эскизного проекта. Выполнение рабочей документации для строительства
- отделки и инженерного обеспечения. Подготовка строительства и выполнение строительно-монтажных работ. Отделка и ремонт. Подготовка объекта к сдачи
под ключ. Комплексное управление строительством и обустройством. Технический и авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Адрес
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пр. Энгельса, д. 33, БЦ
СВЕТЛАНОВСКИЙ
194156 Санкт-Петербург
Россия
+7-9650038822 www.nb-home.com