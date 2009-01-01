ВАЛЕРИЯ БЕЛОУСОВА (Основатель студии, арт-директор)

Занимается дизайном интерьеров с 2009 года, а в 2013 организовала свое дело. Выпускница архитектурного факультета Российского Университета Дружбы Народов. Второе образование "дизайнера интерьера" Валерия получала в лучших школах Москвы.

"Мои проекты имеют определенный характер: это всегда Эклектика или Фьюжн с этническими чертами и винтажными нотками. Закрытым и темным клетушкам я предпочитаю открытые и светлые простран-ства, наполненные воздухом." Эти принципы Валерия почерпнула, путешествуя по Нью-Йорку. "5-летний опыт работы консультантом по планировкам позволяет мне быстро выявить все проблемы помещения и нарисовать не-сколько вариантов планировок и скетчей. Так что уже при первой встрече вы сможете понять, подходим ли мы друг другу".