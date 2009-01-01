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Valery Design
Дизайнеры Moscow
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Проекты

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    • Квартира с историей, Valery Design Valery Design Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Зеленый
    Квартира с историей, Valery Design Valery Design Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Зеленый
    Квартира с историей, Valery Design Valery Design Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Зеленый
    +30
    Квартира с историей

    ВАЛЕРИЯ БЕЛОУСОВА (Основатель студии, арт-директор)

    Занимается дизайном интерьеров с 2009 года, а в 2013 организовала свое дело. Выпускница архитектурного факультета Российского Университета Дружбы Народов. Второе образование "дизайнера интерьера" Валерия получала в лучших школах Москвы.
      "Мои проекты имеют определенный характер: это всегда Эклектика или Фьюжн с этническими чертами и винтажными нотками. Закрытым и темным клетушкам я предпочитаю открытые и светлые простран-ства, наполненные воздухом." Эти принципы Валерия почерпнула, путешествуя по Нью-Йорку.   "5-летний опыт работы консультантом по планировкам позволяет мне быстро выявить все проблемы помещения и нарисовать не-сколько вариантов планировок и скетчей. Так что уже при первой встрече вы сможете понять, подходим ли мы друг другу".

    Услуги
    • дизайн проектирование
    • декорирование
    • комплектация
    • подбор материалов
    • авторский надзор
    • консультации
    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    117342 Moscow
    Россия
    www.valery-design.com
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