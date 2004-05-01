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Архитектор и дизайнер Михаил Топоров
Архитекторы Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер большой городской квартиры в классическом стиле, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Кухня в классическом стиле
    Интерьер большой городской квартиры в классическом стиле, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Гостиная в классическом стиле
    Интерьер большой городской квартиры в классическом стиле, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Гостиная в классическом стиле
    +13
    Интерьер большой городской квартиры в классическом стиле
    Реконструкция интерьера для молодой семьи с маленькими детьми, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Детская комнатa в тропическом стиле
    Реконструкция интерьера для молодой семьи с маленькими детьми, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Реконструкция интерьера для молодой семьи с маленькими детьми, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Кухня в тропическом стиле
    +7
    Реконструкция интерьера для молодой семьи с маленькими детьми
    Офисно-выставочное пространство. Шоурум «ARTTEX Сoncept» и «TOSO» в Центре дизайна «Artplay», Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Конференц-центры в стиле лофт
    Офисно-выставочное пространство. Шоурум «ARTTEX Сoncept» и «TOSO» в Центре дизайна «Artplay», Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Конференц-центры в стиле лофт
    Офисно-выставочное пространство. Шоурум «ARTTEX Сoncept» и «TOSO» в Центре дизайна «Artplay», Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Конференц-центры в стиле лофт
    +12
    Офисно-выставочное пространство. Шоурум «ARTTEX Сoncept» и «TOSO» в Центре дизайна «Artplay»
    Усадьба под Волоколамском, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Дома в стиле кантри
    Усадьба под Волоколамском, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Дома в стиле кантри
    Усадьба под Волоколамском, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Дома в стиле кантри
    +11
    Усадьба под Волоколамском
    Концепция ландшафтного дизайна частного участка, 2012 г., Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров
    Концепция ландшафтного дизайна частного участка, 2012 г., Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров
    Концепция ландшафтного дизайна частного участка, 2012 г., Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров
    +1
    Концепция ландшафтного дизайна частного участка, 2012 г.
    Частный интерьер, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Гостиная в стиле модерн
    Частный интерьер, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Гостиная в стиле модерн
    Частный интерьер, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Кухня в стиле модерн
    +7
    Частный интерьер
    Показать все 7 проекты

    Михаил Топоров — архитектор, закончил МАрхИ, в 2010-м году вступил в Союз Московских Архитекторов. С 2007 по 2010 работал в ГУП «Моспроект-3» (мастерская Т.В. Потаповой). С 2010-го года по настоящее время занимается частной архитектурной практикой, которой начал заниматься во время обучения ещё на младших курсах архитектурного института.

    Спектр предоставляемых услуг включает в себя разработку концепций, проектной документации, реализацию архитектурных проектов загородных домов и усадеб, жилых и общественных интерьеров, реконструкцию и обновление существующих интерьеров, а также консультирование клиентов по вопросам, связанным с различными аспектами строительства, проектирования, дизайна, декорирования, комплектации объектов и пр.

    К числу наиболее крупных и престижных архитектурных проектов Михаила Топорова можно причислить проект Дмитровского технопарка (в области высоких технологий; объект разрабатывался по федеральной правительственной программе), концепции многофункционального Арт-комплекса для ЦПКиО им. Горького, концепции города на 40 тыс. жителей близ г. Владимира.

    Услуги
    • Архитектура
    • Дизайн
    • Декор
    • Консультирование.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская обл.
    • регионы России
    • СНГ
    Адрес
    111111 Москва
    Россия
    +7-9168281233 mikhailtoporov.com
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