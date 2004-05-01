Михаил Топоров — архитектор, закончил МАрхИ, в 2010-м году вступил в Союз Московских Архитекторов. С 2007 по 2010 работал в ГУП «Моспроект-3» (мастерская Т.В. Потаповой). С 2010-го года по настоящее время занимается частной архитектурной практикой, которой начал заниматься во время обучения ещё на младших курсах архитектурного института.

Спектр предоставляемых услуг включает в себя разработку концепций, проектной документации, реализацию архитектурных проектов загородных домов и усадеб, жилых и общественных интерьеров, реконструкцию и обновление существующих интерьеров, а также консультирование клиентов по вопросам, связанным с различными аспектами строительства, проектирования, дизайна, декорирования, комплектации объектов и пр.

К числу наиболее крупных и престижных архитектурных проектов Михаила Топорова можно причислить проект Дмитровского технопарка (в области высоких технологий; объект разрабатывался по федеральной правительственной программе), концепции многофункционального Арт-комплекса для ЦПКиО им. Горького, концепции города на 40 тыс. жителей близ г. Владимира.