Мы, в какой то мере, уникальны.

Работы студии ZWALL - прикладное искусство со своим провенансом в сети. Скульптор Леонид Ким вдохновляется и современным творчеством, и окружающим миром. Пластика растений, насекомых воссоздается в гипсе и бетоне. Сейчас эти материалы в тренде и мы чувствуем востребованность.

Работы ZWALL можно разделить на два основных направления - эксклюзивные и тиражируемые. В первом случае мы готовы воплотить в жизнь идеи заказчика, с полной проработкой концепта, истории. Итогом станет и красивая работа, и определенная сформулированная идея "Что, зачем и почему именно так". В случае с тиражом - вы покупаете уже готовое изделие и вписываете его в свои задумки. Идея тиража - делаем не более 100 штук по доступной цене. Это количество растворится в одной лишь Москве. Уникальные детали по абсолютно доступной цене.

Мы делаем крутые вещи тут, в Москве. У всех под носом :) Студия на Корабле Брюсов, парк Музеон.

Заходите! :)

zwall.ru