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zwall studio
Художники и ремесленники Moscow
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    Мы, в какой то мере, уникальны.

    Работы студии ZWALL - прикладное искусство со своим провенансом в сети. Скульптор Леонид Ким вдохновляется и современным творчеством, и окружающим миром. Пластика растений, насекомых воссоздается в гипсе и бетоне. Сейчас эти материалы в тренде и мы чувствуем востребованность.

    Работы ZWALL можно разделить на два основных направления - эксклюзивные и тиражируемые. В первом случае мы готовы воплотить в жизнь идеи заказчика, с полной проработкой концепта, истории. Итогом станет и красивая работа, и определенная сформулированная идея "Что, зачем и почему именно так".  В случае с тиражом - вы покупаете уже готовое изделие и вписываете его в свои задумки. Идея тиража - делаем не более 100 штук по доступной цене. Это количество растворится в одной лишь Москве. Уникальные детали по абсолютно доступной цене. 

    Мы делаем крутые вещи тут, в Москве. У всех под носом :) Студия на Корабле Брюсов, парк Музеон. 

    Заходите! :)

    zwall.ru

    Услуги
    Скульптурное оформление интерьера и фасада. Малые архитектурные формы.
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    • Moscow
    Награды компании
    Член Союза художников России
    Адрес
    Krymskaya nabereznaya (ship Brusov)
    119049 Moscow
    Россия
    +7-4956658494 zwall.ru
    Законное владение

    115230, г.Москва, Хлебозаводский пр, дом 7, корпус 9, офис 901

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