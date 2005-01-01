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Маркиза
Текстиль и обивка Челябинск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер салона текстиля "Маркиза", Маркиза Маркиза Коммерческие помещения
    Интерьер салона текстиля "Маркиза", Маркиза Маркиза Коммерческие помещения
    Интерьер салона текстиля "Маркиза", Маркиза Маркиза Коммерческие помещения
    +4
    Интерьер салона текстиля "Маркиза"
    Облака, Маркиза Маркиза Столовая комната в эклектичном стиле
    Облака, Маркиза Маркиза Столовая комната в эклектичном стиле
    Облака, Маркиза Маркиза Столовая комната в эклектичном стиле
    +3
    Облака

    Салон текстиля Маркиза основан в 2005 году. Любовь к тканям и внимание к деталям — вот, что привело нас к созданию дизайнерских штор, подушек, покрывал и других текстильных деталей интерьера.

    Мы никогда не уходили в массовое производство, всегда занимались именно уникальными решениями для каждого интерьера. Такой подход позволяет создавать вещи личные, подчеркивающие именно ваш вкус и индивидуальность, а так же особенные эмоции — эмоции наслаждения пространством.

    Награды компании
    Премия Белая Жемчужина за лучший интерьер. 2014.
    Адрес
    Лесопарковая 7/2, оф. 215
    454080 Челябинск
    Россия
    +7-3512720688 markizatextile.ru
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