Салон текстиля Маркиза основан в 2005 году. Любовь к тканям и внимание к деталям — вот, что привело нас к созданию дизайнерских штор, подушек, покрывал и других текстильных деталей интерьера.

Мы никогда не уходили в массовое производство, всегда занимались именно уникальными решениями для каждого интерьера. Такой подход позволяет создавать вещи личные, подчеркивающие именно ваш вкус и индивидуальность, а так же особенные эмоции — эмоции наслаждения пространством.