Студия «Fresh Style» ведет активную деятельность в сфере дизайна.

Мы убеждены, что дизайн — это не цвет штор, не расположение подушек, розеток и мебели, а нечто большее. То, что позволяет заглянуть в самую суть вопроса, решить задачу, поставленную на более глубоком уровне эмоций и истинных потребностей клиента. Наша цель — перевернуть сознание и представление заказчиков о дизайне интерьеров. Мы стремимся дать понять клиенту, что процесс дизайна — это последовательный, понятный и необходимый проц есс, позволяющий экономить, а не быть в пункте затрат.