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Студия дизайна интерьера Fresh Style
Дизайнеры интерьера Липецк
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • #lookcolor, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style Детская комнатa в стиле минимализм
    #lookcolor, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style Детская комнатa в стиле минимализм
    #lookcolor, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style Детская комнатa в стиле минимализм
    +9
    #lookcolor
    Murano Lounge, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style
    Murano Lounge, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style
    Murano Lounge, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style
    +39
    Murano Lounge
    Песочные часы, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style
    Песочные часы, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style
    Песочные часы, Студия дизайна интерьера Fresh Style Студия дизайна интерьера Fresh Style
    +21
    Песочные часы

    Студия «Fresh Style» ведет активную деятельность в сфере дизайна.
    Мы убеждены, что дизайн — это не цвет штор, не расположение подушек, розеток и мебели, а нечто большее. То, что позволяет заглянуть в самую суть вопроса, решить задачу, поставленную на более глубоком уровне эмоций и истинных потребностей клиента. Наша цель — перевернуть сознание и представление заказчиков о дизайне интерьеров. Мы стремимся дать понять клиенту, что процесс дизайна — это последовательный, понятный и необходимый проц есс, позволяющий экономить, а не быть в пункте затрат.

    Услуги
    Разработка дизайна интерьера жилых и нежилых помещений
    Регионы обслуживания
    Липецк
    Адрес
    проспект победы, 29
    398036 Липецк
    Россия
    +7-9046861935

    Отзыв

    Тая Столповская
    больше 3 лет назад
    Изабела Логинова
    около 2 лет назад
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