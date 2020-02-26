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Наталья Преображенская | Студия <q>Уютная Квартира</q>
Дизайнеры Москва, Россия
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (24)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Яркие акценты, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Гостиная в скандинавском стиле
    Яркие акценты, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Яркие акценты, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Ванная комната в скандинавском стиле
    +15
    Яркие акценты
    Большая Дорогомиловская - Квартира искусствоведа (фото), Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Большая Дорогомиловская - Квартира искусствоведа (фото), Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Гостиная в классическом стиле
    Большая Дорогомиловская - Квартира искусствоведа (фото), Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Гостиная в классическом стиле
    +8
    Большая Дорогомиловская - Квартира искусствоведа (фото)
    Нежная неоклассика, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Кухня в классическом стиле
    Нежная неоклассика, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Кухня в классическом стиле
    Нежная неоклассика, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Кухня в классическом стиле
    +13
    Нежная неоклассика
    Малахитовая шкатулка, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Гостиная в стиле минимализм Камень Зеленый
    Малахитовая шкатулка, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Кухня в стиле минимализм
    Малахитовая шкатулка, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Кухня в стиле минимализм
    +3
    Малахитовая шкатулка
    Серебряный Бор, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Спальня в средиземноморском стиле Белый
    Серебряный Бор, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Спальня в средиземноморском стиле
    Серебряный Бор, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' Спальня в средиземноморском стиле
    +12
    Серебряный Бор
    Интерьер с французским акцентом, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' балконы
    Интерьер с французским акцентом, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' балконы
    Интерьер с французским акцентом, Наталья Преображенская | Студия "Уютная Квартира" Наталья Преображенская | Студия 'Уютная Квартира' комнаты для новорожденных Розовый
    +15
    Интерьер с французским акцентом
    Показать все 13 проекты

    Наталья Преображенская – основатель и руководитель студии дизайна интерьеров «Уютная Квартира», искусствовед, галерист, лидирующий эксперт портала Houzz Russia. Наталья – участник крупнейших российских ивентов в сфере дизайна интерьеров и бизнеса: преподаватель  онлайн-университета SkillBox ( курс дизайнер pro), спикер программы Woman Who Matters,спикер ежегодной Дизайн-Конференции в Москве , ведущий лекции и воркшопов для Архдиалог, победитель Битвы Дизайна на РБК-Style 2019 , а также организатор и создатель собственных обучающих семинаров, воркшопов и лекториев.

     

    Под руководством Натальи Преображенской работает команда профессиональных дизайнеров интерьера, и за 17 лет деятельности студией реализовано более 1700 дизайн-проектов во многих городах России и за рубежом. «Уютная Квартира» сегодня – это запатентованный бренд и надежная, уважаемая и юридически ответственная компания. 

     Команда студии работает очень активно: в год дизайнеры выполняют 100-120 частных жилых дизайн-проектов в квартирах и загородных домах.

    Отдельно стоит упомянуть, что студия является партнером и разрабатывает проекты и решения для московских застройщиков, таких как PSN, KROST, INGRAD Недвижимость. Компания ingrad  выпустила золотую книгу работ “Уютная квартира” где застройщик дает возможность покупателю увидеть свой будущий интерьер. Без преувеличения можно сказать, что Наталья Преображенская и команда очень дружны и уважаемы ими, что является поводом для гордости. Для застройщиков студия "Уютная Квартира" выполняет чертежные проекты, оформляет шоурумы, разрабатывает 3D-планировки квартир.

    Услуги
    Проектирование интерьера. Создание дизайн проектов. Управление проектом. Декорирование помещений. Консультации специалистов.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • СНГ
    • Москва
    • Москва, Россия
    Награды компании
    • Лучший дизайн, Лучшая 3D визуализация для объектов строительного концерна Крост
    • Best of Houzz 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
    • Houzz: Клиентский сервис-2016, 2017, 2018, 2019, 2020
    • Лауреат конкурсов и выставок Красивые дома, Красивые Квартиры, Мебельный Клуб Premium, BUILDEX, Heimtextil, Aquasalon
    Адрес
    ул. Дубининская, д. 57, строение 1А, этаж 1, БЦ Brent City
    115054 Москва, Россия
    Россия
    +7-4956496220 www.ukvartira.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, строение 1А, этаж 1, БЦ "Brent City"

    Отзыв

    Leonid ParshakoV
    Мы тоже как то попросили специалистов студии Уютная квартира придумать для нас проект в Лаунж кафе. Посоветовали эту компанию наши знакомые из за границы, так как сами являлись клиентами данной фирмы. Было очень приятно работать с людьми знающими свое дело. Специалисты, профессионально нашли подход ко всем нашим просьбам и исполнили все наши просьбы и пожелания. Изначально нам предложили три варианта планировки. Мы просмотрели все детали в объемной визуализации и выбрали подходящий вариант. Получилось все очень круто. Атмосфера была легкая и ненавязчивая, так как место предназначено для полного расслабления, чтоб человек отдохнул во всех аспектах. Декор и детали подобраны смело, но со вкусом. Очень благодарны всем за идею и профессионализм.
    около 1 месяца назад
    Дата проекта: Февраль 2022
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    Зара Ульянова
    Отличная команда! Шеф-дизайнер Наталья подобрала отличных профессионалов, которые четко знают свое дело и увлечены им настолько, что заряжают своим позитивом и креативом окружающих. Наше кафе, которое мы доверили в руки дизайнеров, преобразилось полностью. Раньше было мрачновато, не хватало света и воздуха, а сейчас пространства много, светло, интерьер – выше всяких похвал. Отличная работа!
    4 месяца назад
    Дата проекта: Октябрь 2021
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    Денис
    Мне прямо нравится квартира, которая получилась по дизайн-проекту «Уютной квартиры» кроме общего дизайна, девушки нам разрабатывали мебель в городскую квартиру и садовую мебель на дачу. В итоге получилось прямо произведение дизайнерского искусства, которого нет ни у кого. Очень достойная работа, оценили все наши друзья!
    5 месяцев назад
    Дата проекта: Ноябрь 2021
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    Показать все отзывы – 24
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