Наталья Преображенская – основатель и руководитель студии дизайна интерьеров «Уютная Квартира», искусствовед, галерист, лидирующий эксперт портала Houzz Russia. Наталья – участник крупнейших российских ивентов в сфере дизайна интерьеров и бизнеса: преподаватель онлайн-университета SkillBox ( курс дизайнер pro), спикер программы Woman Who Matters,спикер ежегодной Дизайн-Конференции в Москве , ведущий лекции и воркшопов для Архдиалог, победитель Битвы Дизайна на РБК-Style 2019 , а также организатор и создатель собственных обучающих семинаров, воркшопов и лекториев.

Под руководством Натальи Преображенской работает команда профессиональных дизайнеров интерьера, и за 17 лет деятельности студией реализовано более 1700 дизайн-проектов во многих городах России и за рубежом. «Уютная Квартира» сегодня – это запатентованный бренд и надежная, уважаемая и юридически ответственная компания.

Команда студии работает очень активно: в год дизайнеры выполняют 100-120 частных жилых дизайн-проектов в квартирах и загородных домах.

Отдельно стоит упомянуть, что студия является партнером и разрабатывает проекты и решения для московских застройщиков, таких как PSN, KROST, INGRAD Недвижимость. Компания ingrad выпустила золотую книгу работ “Уютная квартира” где застройщик дает возможность покупателю увидеть свой будущий интерьер. Без преувеличения можно сказать, что Наталья Преображенская и команда очень дружны и уважаемы ими, что является поводом для гордости. Для застройщиков студия "Уютная Квартира" выполняет чертежные проекты, оформляет шоурумы, разрабатывает 3D-планировки квартир.