В нашей команде грамотный подход в создании интерьера, в который входит не только создание визуализаций, но и управление ремонтно-отделочными процессами,точность чертежей и разумная оптимизация бюджета. Через все эти этапы мы успешно проходим с нашими заказчиками!

Забанова Наталья

Калининградский Государственный Колледж Градостроительства. Специальность - Архитектура. Красный диплом Калининградский Государственный технический Университет. Специальность - Промышленное и Гражданское строительство

Петерсон Влада

Московский Государственный Университет Технологий и Управления имени К. Г. Разумовского. Специальность - Дизайн среды (дизайн интерьера, ландшафтное проектирование). Красный диплом