В нашей команде грамотный подход в создании интерьера, в который входит не только создание визуализаций, но и управление ремонтно-отделочными процессами,точность чертежей и разумная оптимизация бюджета. Через все эти этапы мы успешно проходим с нашими заказчиками!
Забанова Наталья
Калининградский Государственный Колледж Градостроительства. Специальность - Архитектура. Красный диплом Калининградский Государственный технический Университет. Специальность - Промышленное и Гражданское строительство
Петерсон Влада
Московский Государственный Университет Технологий и Управления имени К. Г. Разумовского. Специальность - Дизайн среды (дизайн интерьера, ландшафтное проектирование). Красный диплом
- Услуги
- Дизайн-проект, авторский надзор и комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Нижняя Красносельская 35, строение 50
105066 Москва
Россия
+7-9097758652 makeinteriors.ru
ООО"Мэйк Интериорс"