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Make Interiors
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Обложка профиля, Make Interiors Make Interiors Кухни в эклектичном стиле Мрамор Серый
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    В нашей команде грамотный подход в создании интерьера, в который входит не только создание визуализаций, но и управление ремонтно-отделочными процессами,точность чертежей и разумная оптимизация бюджета. Через все эти этапы мы успешно проходим с нашими заказчиками!

    Забанова Наталья
    Калининградский Государственный Колледж Градостроительства. Специальность - Архитектура. Красный диплом Калининградский Государственный технический Университет. Специальность - Промышленное и Гражданское строительство

    Петерсон Влада

    Московский Государственный Университет Технологий и Управления имени К. Г. Разумовского. Специальность - Дизайн среды (дизайн интерьера, ландшафтное проектирование). Красный диплом 

    Услуги
    Дизайн-проект, авторский надзор и комплектация
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Нижняя Красносельская 35, строение 50
    105066 Москва
    Россия
    +7-9097758652 makeinteriors.ru
    Законное владение

    ООО"Мэйк Интериорс"

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