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Маргарита Клепцова камины и печи
Каминщики Йошкар-Ола
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    • Печь-камин Hergom Heritage , Маргарита Клепцова камины и печи Маргарита Клепцова камины и печи ГостинаяКамины и аксессуары Металл
    Печь-камин Hergom Heritage
    Инструкция-хелпер "Стоимость камина: из чего она складывается", Маргарита Клепцова камины и печи Маргарита Клепцова камины и печи ГостинаяКамины и аксессуары
    Инструкция-хелпер "Стоимость камина: из чего она складывается"
    Jotul F3 бордового цвета, Маргарита Клепцова камины и печи Маргарита Клепцова камины и печи ГостинаяКамины и аксессуары Металл Коричневый
    Jotul F3 бордового цвета, Маргарита Клепцова камины и печи Маргарита Клепцова камины и печи ГостинаяКамины и аксессуары Металл Коричневый
    Jotul F3 бордового цвета

    Пусть ваш камин точно попадет в вашу мечту

    Важен не столько его внешний вид – это лишь декорация. Важно получить все в точности именно так, как вы мечтаете сейчас. И получать всегда, когда понадобится.

    Представьте:

    Вот вы читаете в любимом кресле под тихое потрескивание горящих дров. 

    Вот праздник, радостный семейный ужин, а потом вы все вместе у огня. 

    Вот вы кладете на угли полено, медленные язычки пламени становятся ярче, вы просто смотрите, как разгорается и горит огонь. В вашей душе тишина и покой.

    Вот зима, мороз – или осенние дожди, — и вы прогоняете стужу и сырость огнем в камине. 

    Вот собрались друзья, у камина вино и закуски, и вы счастливы вместе.

    Пусть грезы рисуют вам картинки жизни неспешной и радостной. Год за годом огонь в вашем камине согревает, умиротворяет, собирает вместе. 

    Увидьте себя там. Почувствуйте.

    И приходите ко мне. Я помогу вам получить этот камин — прямо из мечты. 

    Заполните анкету на бесплатную консультацию, мы познакомимся и поймем, что я могу для вас сделать (анкета 3 вопроса: https://goo.gl/forms/59UKjZjMZXSwUUGr1).

    Мой телефон: +7 917 713 57 21 (МТС)

    Или напишите мне: mklepcova@yandex.ru

    Меня зовут Маргарита Клепцова, я эксперт по дровяным печам и каминам. Помогаю выбрать камин быстро и понятно, под задачи и по бюджету. Обеспечиваю экологическую безопасность при выборе и пожарную при монтаже. Отзывы: https://fireform.ru/otzyvy-2/

    Пусть в вашем доме все будет достойно ваших усилий и вашей мечты

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    Адрес
    ул. Тимирязева, 20
    424000 Йошкар-Ола
    Россия
    +779177135721 fireform.ru
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    424000, г. Йошкар-Ола, ул. Тимирязева, 20

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