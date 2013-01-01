Пусть ваш камин точно попадет в вашу мечту

Важен не столько его внешний вид – это лишь декорация. Важно получить все в точности именно так, как вы мечтаете сейчас. И получать всегда, когда понадобится.

Представьте:

Вот вы читаете в любимом кресле под тихое потрескивание горящих дров.

Вот праздник, радостный семейный ужин, а потом вы все вместе у огня.

Вот вы кладете на угли полено, медленные язычки пламени становятся ярче, вы просто смотрите, как разгорается и горит огонь. В вашей душе тишина и покой.

Вот зима, мороз – или осенние дожди, — и вы прогоняете стужу и сырость огнем в камине.

Вот собрались друзья, у камина вино и закуски, и вы счастливы вместе.

Пусть грезы рисуют вам картинки жизни неспешной и радостной. Год за годом огонь в вашем камине согревает, умиротворяет, собирает вместе.

Увидьте себя там. Почувствуйте.

И приходите ко мне. Я помогу вам получить этот камин — прямо из мечты.

Заполните анкету на бесплатную консультацию, мы познакомимся и поймем, что я могу для вас сделать (анкета 3 вопроса: https://goo.gl/forms/59UKjZjMZXSwUUGr1).

Мой телефон: +7 917 713 57 21 (МТС)

Или напишите мне: mklepcova@yandex.ru

Меня зовут Маргарита Клепцова, я эксперт по дровяным печам и каминам. Помогаю выбрать камин быстро и понятно, под задачи и по бюджету. Обеспечиваю экологическую безопасность при выборе и пожарную при монтаже. Отзывы: https://fireform.ru/otzyvy-2/

Пусть в вашем доме все будет достойно ваших усилий и вашей мечты