Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной была создана 13 февраля 2008 года, в нашем портфолио сегодня более ста квартир и таун-хаусов, 19 загородных домов,
Общественные интерьеры представлены в основном в Челябинской области, среди них: "Транс-Телеком Урал", "Центральная стоматология", "Альфа-Страхование", "Мегафлауэрс", " I CAN Center", "Мехамания"; ювелирные салоны "DeValeur" и "Золотая Рыбка".
В 2013 году Студия стала официальным партнером сети магазинов "KARE".
С 2014 года мы начали создавать дизайн-проекты в "удаленном" режиме. И сегодня география объектов Студии простирается от Сибири до Женевского озера.
Постоянно находясь в творческом поиске, мы создаем удобные и красивые интерьеры, попутно разрабатывая новые, грамотные и лаконичные решения и преображая мир вокруг.
- Услуги
- Консультирование перед покупкой недвижимости
- разработка эскизных проектов домов
- ландшафта
- дизайн-проектов интерьеров
- проектов декора
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация и Челябинск
- Адрес
-
454000 Челябинск
Россия
+7-9000727003 decora74.ru