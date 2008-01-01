Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной была создана 13 февраля 2008 года, в нашем портфолио сегодня более ста квартир и таун-хаусов, 19 загородных домов,

Общественные интерьеры представлены в основном в Челябинской области, среди них: "Транс-Телеком Урал", "Центральная стоматология", "Альфа-Страхование", "Мегафлауэрс", " I CAN Center", "Мехамания"; ювелирные салоны "DeValeur" и "Золотая Рыбка".

В 2013 году Студия стала официальным партнером сети магазинов "KARE".

С 2014 года мы начали создавать дизайн-проекты в "удаленном" режиме. И сегодня география объектов Студии простирается от Сибири до Женевского озера.

Постоянно находясь в творческом поиске, мы создаем удобные и красивые интерьеры, попутно разрабатывая новые, грамотные и лаконичные решения и преображая мир вокруг.