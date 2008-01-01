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Студия архитектуры и дизайна Марии Тупикиной
Дизайнеры Челябинск
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    • Студия Архитектуры и Дизайна Марии Тупикиной была создана 13 февраля 2008 года, в нашем портфолио сегодня более ста квартир и таун-хаусов, 19 загородных домов,

    Общественные интерьеры представлены в основном в Челябинской области, среди них: "Транс-Телеком Урал", "Центральная стоматология", "Альфа-Страхование", "Мегафлауэрс", " I CAN Center", "Мехамания"; ювелирные салоны "DeValeur" и "Золотая Рыбка".

    В 2013 году Студия стала официальным партнером сети магазинов "KARE".

    С 2014 года мы начали создавать дизайн-проекты в "удаленном" режиме. И сегодня география объектов Студии простирается от Сибири до Женевского озера. 

    Постоянно находясь в творческом поиске, мы создаем удобные и красивые интерьеры, попутно разрабатывая новые, грамотные и лаконичные решения и преображая мир вокруг.

    Услуги
    • Консультирование перед покупкой недвижимости
    • разработка эскизных проектов домов
    • ландшафта
    • дизайн-проектов интерьеров
    • проектов декора
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Челябинск
    Адрес
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9000727003 decora74.ru
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