Компания «Цветущий сад» предлагает услуги по ландшафтному
дизайну участка. Полный комплекс работ от ландшафтного проектирования до реализации проекта. Если вы купили участок и хотите грамотно расположить на нем строения, зоны отдыха , то звоните, мы вам поможем. Если вы хотите украсить свой участок новым цветником, посадить деревья и кустарники, сделать альпийскую горку, розарий, то обращайтесь к нам, т.к. мы профессионалы с многолетним стажем и любим свою работу!
- Услуги
- Ландшафтное проектирование и дизайн частных и общественных территорий
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Калужская обл.
- Ярославская обл.
- Смоленская обл.
- Тверская обл.
- Адрес
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127081 Москва
Россия
+7-9055250911 www.cvetsad.ru