Компания «Цветущий сад» предлагает услуги по ландшафтному

дизайну участка. Полный комплекс работ от ландшафтного проектирования до реализации проекта. Если вы купили участок и хотите грамотно расположить на нем строения, зоны отдыха , то звоните, мы вам поможем. Если вы хотите украсить свой участок новым цветником, посадить деревья и кустарники, сделать альпийскую горку, розарий, то обращайтесь к нам, т.к. мы профессионалы с многолетним стажем и любим свою работу!