Архитектор-дизайнер с высшим образованием, красный диплом по специальности "Дизайн архитектурной среды" Ульяновского государственного технического университета. Опыт работы более 10 лет. Занимаюсь дизайном частных и общественных интерьеров, декорированием, подбором мебели, светильников и аксессуаров. Практически все выполненные проекты реализованы.
- Услуги
- Дизайн частных и общественных интерьеров
- Подбор мебели/светильников/аксессуаров
- Декорирование.
- Регионы обслуживания
- Ульяновск
- Самара
- Казань
- Москва
- Адрес
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432027 Ульяновск
Россия
www.houzz.ru/pro/oksana-khartek/oksana-hartek