Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Оксана Хартэк
Дизайнеры интерьера Ульяновск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Однокомнатная квартира 40м2 в Гринпарке., Оксана Хартэк Оксана Хартэк Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Однокомнатная квартира 40м2 в Гринпарке., Оксана Хартэк Оксана Хартэк Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Однокомнатная квартира 40м2 в Гринпарке., Оксана Хартэк Оксана Хартэк Кухни в эклектичном стиле
    +18
    Однокомнатная квартира 40м2 в Гринпарке.

    Архитектор-дизайнер с высшим образованием, красный диплом по специальности "Дизайн архитектурной среды" Ульяновского государственного технического университета. Опыт работы более 10 лет. Занимаюсь дизайном частных и общественных интерьеров, декорированием, подбором мебели, светильников и аксессуаров. Практически все выполненные проекты реализованы.

    Услуги
    • Дизайн частных и общественных интерьеров
    • Подбор мебели/светильников/аксессуаров
    • Декорирование.
    Регионы обслуживания
    • Ульяновск
    • Самара
    • Казань
    • Москва
    Адрес
    432027 Ульяновск
    Россия
    www.houzz.ru/pro/oksana-khartek/oksana-hartek
      Add SEO element