Архитектор-дизайнер с высшим образованием, красный диплом по специальности "Дизайн архитектурной среды" Ульяновского государственного технического университета. Опыт работы более 10 лет. Занимаюсь дизайном частных и общественных интерьеров, декорированием, подбором мебели, светильников и аксессуаров. Практически все выполненные проекты реализованы.