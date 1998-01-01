Компания СпецПаркДизайн создаёт ландшафтное окружение высокого уровня. Мы работаем, чтобы создавать творчески продуманную и тщательно построенную среду для комфортной жизни. С 1998 года.
За прошедшее время СпецПаркДизайн спроектировал и создал сотни ландшафтов в городской черте и за городом. Среди них – несложные и утончённые, частные участки и общественные территории, фамильные усадьбы и сады на городских крышах. Мы неоднократно побеждали в ландшафтных выставках и конкурсах. Объективно о компании расскажут выполненные проекты и рекомендации частных и корпоративных клиентов.
- Услуги
- ландшафтное проектирование
- ландшафтные работы
- уход за садом
- садовая мебель
- сады на крыше
- зеленые кровли
- оранжереи и теплицы
- летние кухни
- чайные домики
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- Регионы обслуживания
- Россия и Санкт-Петербург
- Адрес
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Проспект Просвещения, дом 85
195267 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123298906 spetspark.ru
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85