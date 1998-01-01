Компания СпецПаркДизайн создаёт ландшафтное окружение высокого уровня. Мы работаем, чтобы создавать творчески продуманную и тщательно построенную среду для комфортной жизни. С 1998 года.

За прошедшее время СпецПаркДизайн спроектировал и создал сотни ландшафтов в городской черте и за городом. Среди них – несложные и утончённые, частные участки и общественные территории, фамильные усадьбы и сады на городских крышах. Мы неоднократно побеждали в ландшафтных выставках и конкурсах. Объективно о компании расскажут выполненные проекты и рекомендации частных и корпоративных клиентов.