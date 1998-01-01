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СпецПаркДизайн_
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Английская теплица, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Английская теплица, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Английская теплица, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    +1
    Английская теплица
    Сад Вильяма Морриса, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Сад Вильяма Морриса, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Сад Вильяма Морриса, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    +9
    Сад Вильяма Морриса
    Спортивная база, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Спортивная база, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Спортивная база, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Спортивная база
    Зона отдыха у офисного здания, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Зона отдыха у офисного здания, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Зона отдыха у офисного здания, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    +5
    Зона отдыха у офисного здания
    Японский сад в Петербурге, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Японский сад в Петербурге, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Японский сад в Петербурге, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    +6
    Японский сад в Петербурге
    Cад для Энди Стёрджена (Andy Sturgeon, UK) , СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Cад для Энди Стёрджена (Andy Sturgeon, UK) , СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    Cад для Энди Стёрджена (Andy Sturgeon, UK) , СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
    +3
    Cад для Энди Стёрджена (Andy Sturgeon, UK)
    Показать все 15 проекты

    Компания СпецПаркДизайн создаёт ландшафтное окружение высокого уровня.  Мы работаем, чтобы создавать творчески продуманную и тщательно построенную среду для комфортной жизни. С 1998 года.

    За прошедшее время СпецПаркДизайн спроектировал и создал сотни ландшафтов в городской черте и за городом. Среди них – несложные и утончённые, частные участки и общественные территории, фамильные усадьбы и сады на городских крышах. Мы неоднократно побеждали в ландшафтных выставках и конкурсах. Объективно о компании расскажут выполненные проекты и рекомендации частных и корпоративных клиентов.

    Услуги
    • ландшафтное проектирование
    • ландшафтные работы
    • уход за садом
    • садовая мебель
    • сады на крыше
    • зеленые кровли
    • оранжереи и теплицы
    • летние кухни
    • чайные домики
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    Проспект Просвещения, дом 85
    195267 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123298906 spetspark.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85

    Отзыв

    Василий Марченко
    почти 4 года назад
    Brand Power Generator communication agency
    Сотрудничаем со СпецПаркДизайн с 2001 года. Прекрасная команда, отличные проекты, а также честный и ответственный подход.
    больше 5 лет назад
    Артем Гурнов
    Коллега заказывал в этой компании проект, мне тоже советовал, сказал, что нормально делают. Встретился с их менеджером, пообщался, посмотрел фотографии на их сайте. Все, конечно, замечательно, но ценник, мягко, говоря, не низкий. Но судя по тому, что увидел, делают на совесть. Пока думаю.
    почти 6 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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