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Бувайло Игорь Анатольевич
Агенты недвижимости Пермь, Россия
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Дом на берегу реки Кама, Бувайло Игорь Анатольевич Бувайло Игорь Анатольевич Зимний сад в классическом стиле
    Дом на берегу реки Кама, Бувайло Игорь Анатольевич Бувайло Игорь Анатольевич Зимний сад в классическом стиле
    Дом на берегу реки Кама, Бувайло Игорь Анатольевич Бувайло Игорь Анатольевич Дома в классическом стиле
    +10
    Дом на берегу реки Кама

    ПОМОГУ ВАМ -быстро,надежно,удобно и выгодно ! КУПИТЬ, ПРОДАТЬ или ОБМЕНЯТЬ квартиру, комнату (вторичка и новостройки) в Перми или в Пермском районе( на самых выгодных условиях).Продажа или покупка коммерческой недвижимости .Поможем с кредитом,ипотекой! В нашей компании свой ипотечный брокер который на выгодных условиях для подберет Вас варианты. Принимаем любые сертификаты (Северные , Военные, МСК и т.д.виды господдержки) ! Полное сопровождение от Вашей мечты до передачи Вам ключей и въезда в Вашу новую квартиру. Юридическая безопасность на всех этапах. Звоните, я всегда на связи!!! Вы хотите купить квартиру ? Звоните и мы договоримся о встрече ! Мои услуги по подбору и бронированию новостроек - для Вас бесплатно ! Особое направление - продажа и подбор элитной недвижимости по эксклюзивной, собственной методике !

    Услуги
    • Оценка недвижимости Юр. сопровождение сделки Юр. проверка документов Регистрация ДКП Составление договоров Сбор документов
    • справок
    Регионы обслуживания
    Пермский край, Пермь и Пермь, Россия
    Адрес
    Ленина 88 офис 407
    614068 Пермь, Россия
    Россия
    +7-9194883676 real-estate-agency-3227.business.site/?m=true
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