“DecorHome”
осуществляет продажу и поставку мебели, светильников, дверей, сантехники, текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы , Америки по всей России и СНГ. За время деятельности нашей компании мы наработали бесценный опыт по созданию проектов интерьеров жилых и общественных помещений, а также приобрели выгодные для нас условия работы с производителями мебели и аксессуаров.
На базе нашей компании, успешно работает дизайн-студия , наши дипломированные архитекторы и дизайнеры выполняют работы любой сложности и стилевого направления. Для удобства работы заказчика мы используем нашу библиотеку каталогов а также образцы продукции более 500 фабрик-изготовителей Италии и Европы, Америки.
Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем Вам помощь в покупке мебели, светильников, дверей, сантехники, текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы , Америки без торговой наценки.
Вы должны знать, что мы работаем с производителями напрямую, без посредников.
Став нашим клиентом, будьте уверенны, Вы ощутите профессиональный подход к осуществлению задуманных Вами идей, а также будете приятно удивлены скидками и выгодными условиями сотрудничества.
РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ СОХРАНИТЕ ДО 50 % ВАШЕГО БЮДЖЕТА!
- Услуги
- Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем Вам помощь в покупке мебели
- светильников
- дверей
- сантехники
- текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы
- Америки без торговой наценки. Вы должны знать
- что мы работаем с производителями напрямую
- без посредников. Став нашим клиентом
- будьте уверенны
- Вы ощутите профессиональный подход к осуществлению задуманных Вами идей
- а также будете приятно удивлены скидками и выгодными условиями сотрудничества. РАБОТАЯ С НАМИ
- ВЫ СОХРАНИТЕ ДО 50 % ВАШЕГО БЮДЖЕТА!
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- Регионы обслуживания
- Россия и СНГ и Москва
- Адрес
-
125124 Москва
Россия
+7-9772520792 www.decorhome.pro