Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
<q class='-first'>DecorHome</q>
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • “DecorHome”

    осуществляет продажу и поставку мебели, светильников, дверей, сантехники, текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы , Америки по всей России и СНГ. За время деятельности нашей компании мы наработали бесценный опыт по созданию проектов интерьеров жилых и общественных помещений, а также приобрели выгодные для нас условия работы с производителями мебели и аксессуаров.

    На базе нашей компании, успешно работает дизайн-студия , наши дипломированные архитекторы и дизайнеры выполняют работы любой сложности и стилевого направления. Для удобства работы заказчика мы используем нашу библиотеку каталогов а также образцы продукции более 500 фабрик-изготовителей Италии и Европы, Америки.

    Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем Вам помощь в покупке мебели, светильников, дверей, сантехники, текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы , Америки без торговой наценки.

    Вы должны знать, что мы работаем с производителями напрямую, без посредников.

    Став нашим клиентом, будьте уверенны, Вы ощутите профессиональный подход к осуществлению задуманных Вами идей, а также будете приятно удивлены скидками и выгодными условиями сотрудничества.

    РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ СОХРАНИТЕ ДО 50 % ВАШЕГО БЮДЖЕТА!

    Услуги
    • Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем Вам помощь в покупке мебели
    • светильников
    • дверей
    • сантехники
    • текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы
    • Америки без торговой наценки. Вы должны знать
    • что мы работаем с производителями напрямую
    • без посредников. Став нашим клиентом
    • будьте уверенны
    • Вы ощутите профессиональный подход к осуществлению задуманных Вами идей
    • а также будете приятно удивлены скидками и выгодными условиями сотрудничества. РАБОТАЯ С НАМИ
    • ВЫ СОХРАНИТЕ ДО 50 % ВАШЕГО БЮДЖЕТА!
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и СНГ и Москва
    Адрес
    125124 Москва
    Россия
    +7-9772520792 www.decorhome.pro
      Add SEO element