“DecorHome”

осуществляет продажу и поставку мебели, светильников, дверей, сантехники, текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы , Америки по всей России и СНГ. За время деятельности нашей компании мы наработали бесценный опыт по созданию проектов интерьеров жилых и общественных помещений, а также приобрели выгодные для нас условия работы с производителями мебели и аксессуаров.

На базе нашей компании, успешно работает дизайн-студия , наши дипломированные архитекторы и дизайнеры выполняют работы любой сложности и стилевого направления. Для удобства работы заказчика мы используем нашу библиотеку каталогов а также образцы продукции более 500 фабрик-изготовителей Италии и Европы, Америки.

Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем Вам помощь в покупке мебели, светильников, дверей, сантехники, текстиля и аксессуаров производства Италии и других стран Европы , Америки без торговой наценки.

Вы должны знать, что мы работаем с производителями напрямую, без посредников.

Став нашим клиентом, будьте уверенны, Вы ощутите профессиональный подход к осуществлению задуманных Вами идей, а также будете приятно удивлены скидками и выгодными условиями сотрудничества.

РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ СОХРАНИТЕ ДО 50 % ВАШЕГО БЮДЖЕТА!