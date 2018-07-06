Архитектурно-производственная группа «Иолла» основана в 2000 году командой творчески мыслящих специалистов в области архитектуры и дизайна. Собственные проектная мастерская и скульптурная мастерская позволяет нам предлагать комплексные тематические решения для жилых и общественных пространств, начиная от дизайн-проектирования и заканчивая реализацией «под ключ». Наши услуги включают в себя ландшафтное и архитектурное проектирование, предметный дизайн, декорирование объектов, изготовление скульптур, малых архитектурных форм, фасадных элементов декора, сопровождение, комплектация объекта и авторский надзор.

Если вам нужны только услуги дизайн-проектирования или нужны услуги только скульптурной мастерской, которая изготовит объект по вашим эскизам, в рамках уже готового проекта, мы с удовольствие вам поможем. Мы включаемся в работу на любом этапе развития проекта. Работаем как с частными заказчиками, так и с представителями муниципальных органов, бизнес-сегментом. Всегда открыты к сотрудничеству с архитекторами и дизайнерами. При необходимости готовы к работе в роли субподрядчика. Стоимость услуг определяется индивидуально, в зависимости от сложности объекта и входящих условий проектирования.