Архитектурно-производственная группа «Иолла» основана в 2000 году командой творчески мыслящих специалистов в области архитектуры и дизайна. Собственные проектная мастерская и скульптурная мастерская позволяет нам предлагать комплексные тематические решения для жилых и общественных пространств, начиная от дизайн-проектирования и заканчивая реализацией «под ключ». Наши услуги включают в себя ландшафтное и архитектурное проектирование, предметный дизайн, декорирование объектов, изготовление скульптур, малых архитектурных форм, фасадных элементов декора, сопровождение, комплектация объекта и авторский надзор.
Если вам нужны только услуги дизайн-проектирования или нужны услуги только скульптурной мастерской, которая изготовит объект по вашим эскизам, в рамках уже готового проекта, мы с удовольствие вам поможем. Мы включаемся в работу на любом этапе развития проекта. Работаем как с частными заказчиками, так и с представителями муниципальных органов, бизнес-сегментом. Всегда открыты к сотрудничеству с архитекторами и дизайнерами. При необходимости готовы к работе в роли субподрядчика. Стоимость услуг определяется индивидуально, в зависимости от сложности объекта и входящих условий проектирования.
- Услуги
- проектирование малых форм
- фасадные решения
- ландшафтное проектирование
- дизайн интерьера
- предметный дизайн
- декорирование
- услуги скульптурной мастерской
- строительство беседок и павильонов
- производство маф
- искусственные водопады и фонтаны
- искусственные деревья
- искусственные скалы
- строительство и отделка вольеров и террариумов
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- Регионы обслуживания
- Россия, Европа и страны СНГ
- Награды компании
- Победитель Всероссийского конкурса фасадной архитектуры
Facade Innovations Awards 2018, в номинации
Фасадный дизайн(I место)
- Победитель конкурса
AQUA Престиж 2018, в номинации
Аквапарк(I место)
- Победитель Национальной премии по ландшафтной архитектуре 2017, в номинации
Лучший общественный нереализованный проект(III место)
- Победитель конкурса
АрхиStone, в номинации
Скульптурный декор и малые архитектурные формы(I место)
- Победитель Национальной премии по ландшафтной архитектуре 2016, в номинации
Лучший реализованный объект средового дизайна(III место)
- Победитель конкурса
Оригинальная отделка стен в интерьере. ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском(I место)
- Победитель конкурса
Все, что дома пригодится, в номинации
Товары для загородного отдыха(I место)
- Победитель конкурса
Архитектура, ландшафт и жилая среда, в номинации
Реализованные малоэтажные постройки(III место)
- Победитель конкурса
Архитектура, ландшафт и жилая среда, в номинации
Малые архитектурные формы, декоративные элементы и объекты(II место)
- Победитель конкурса
Moscow flower show 2014, в номинации
Сады наследия(III место)
- Победитель конкурса
Garden Build 2014, в номинации
Бетон в ландшафте и интерьере
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- Победитель Всероссийского конкурса фасадной архитектуры
- Адрес
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117638 Москва
Россия
+7-4951423402 iolla-art.ru