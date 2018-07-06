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Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА
Декораторы Москва
Обзор 14Проекты (14) 2Книги идей (2)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьер ресторана "Левъ", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Янтарный / Золотой
    Интерьер ресторана "Левъ", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Янтарный / Золотой
    Интерьер ресторана "Левъ", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Янтарный / Золотой
    +18
    Интерьер ресторана "Левъ"
    Мебель из бетона. Коллекция "Бор", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Сад Мебель Бетон Серый
    Мебель из бетона. Коллекция "Бор", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Сад Мебель Бетон Серый
    Мебель из бетона. Коллекция "Бор", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Сад Мебель Бетон Серый
    +5
    Мебель из бетона. Коллекция "Бор"
    Декоративная плитка из бетона. Коллекция Луга", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Стены и полПлитка Бетон Бирюзовый
    Декоративная плитка из бетона. Коллекция Луга", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Стены и полПлитка Бетон Бирюзовый
    Декоративная плитка из бетона. Коллекция Луга", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Стены и полПлитка Бетон Бирюзовый
    +9
    Декоративная плитка из бетона. Коллекция Луга"
    Проект "VERESKI", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Сад Аксессуары и декор Бетон Серый
    Проект "VERESKI", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Стены и полНастенный декор Бетон Серый
    Проект "VERESKI", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Стены и полНастенный декор Бетон Серый
    +8
    Проект "VERESKI"
    Проект благоустройства городского сквера "Аллея героев", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Передний двор Бетон Многоцветный
    Проект благоустройства городского сквера "Аллея героев", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Передний двор Бетон Многоцветный
    Проект благоустройства городского сквера "Аллея героев", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Сад Аксессуары и декор Бетон Серый
    +7
    Проект благоустройства городского сквера "Аллея героев"
    Наружная отделка фасада ресторана "Левъ", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Многоцветный
    Наружная отделка фасада ресторана "Левъ", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Многоцветный
    Наружная отделка фасада ресторана "Левъ", Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Архитектурно-производственная группа ИОЛЛА Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Многоцветный
    +4
    Наружная отделка фасада ресторана "Левъ"
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    Архитектурно-производственная группа «Иолла» основана в 2000 году командой творчески мыслящих специалистов в области архитектуры и дизайна. Собственные проектная мастерская и скульптурная мастерская  позволяет нам предлагать комплексные тематические решения для жилых и общественных пространств, начиная от дизайн-проектирования и заканчивая реализацией «под ключ». Наши услуги включают в себя ландшафтное и архитектурное проектирование, предметный дизайн, декорирование объектов, изготовление скульптур, малых архитектурных форм, фасадных элементов декора, сопровождение, комплектация объекта и авторский надзор.

    Если вам нужны только услуги дизайн-проектирования или нужны услуги только скульптурной мастерской, которая изготовит объект по вашим эскизам, в рамках уже готового проекта, мы с удовольствие вам поможем. Мы включаемся в работу на любом этапе развития проекта. Работаем как с частными заказчиками, так и с представителями муниципальных органов, бизнес-сегментом.  Всегда открыты к сотрудничеству с архитекторами и дизайнерами. При необходимости готовы к работе в роли субподрядчика. Стоимость услуг определяется индивидуально, в зависимости от сложности объекта и входящих условий проектирования.

    Услуги
    • проектирование малых форм
    • фасадные решения
    • ландшафтное проектирование
    • дизайн интерьера
    • предметный дизайн
    • декорирование
    • услуги скульптурной мастерской
    • строительство беседок и павильонов
    • производство маф
    • искусственные водопады и фонтаны
    • искусственные деревья
    • искусственные скалы
    • строительство и отделка вольеров и террариумов
    • Показать все 13 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и страны СНГ
    Награды компании
    • Победитель Всероссийского конкурса фасадной архитектуры Facade Innovations Awards 2018, в номинации Фасадный дизайн (I место)
    • Победитель конкурса AQUA Престиж 2018, в номинации Аквапарк (I место)
    • Победитель Национальной премии по ландшафтной архитектуре 2017, в номинации Лучший общественный нереализованный проект (III место)
    • Победитель конкурса АрхиStone, в номинации Скульптурный декор и малые архитектурные формы (I место)
    • Победитель Национальной премии по ландшафтной архитектуре 2016, в номинации Лучший реализованный объект средового дизайна (III место)
    • Победитель конкурса Оригинальная отделка стен в интерьере. ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском (I место)
    • Победитель конкурса Все, что дома пригодится, в номинации Товары для загородного отдыха (I место)
    • Победитель конкурса Архитектура, ландшафт и жилая среда, в номинации Реализованные малоэтажные постройки (III место)
    • Победитель конкурса Архитектура, ландшафт и жилая среда, в номинации Малые архитектурные формы, декоративные элементы и объекты (II место)
    • Победитель конкурса Moscow flower show 2014, в номинации Сады наследия (III место)
    • Победитель конкурса Garden Build 2014, в номинации Бетон в ландшафте и интерьере
    • Показать все 11 награды
    Адрес
    117638 Москва
    Россия
    +7-4951423402 iolla-art.ru

    Отзыв

    Александр Шеремет Александр Шеремет
    Заказывал у ребят скульптуру для интерьера. Порадовало предложенное решение с подсветкой и водным источником. Немного вышли из бюджета, но оно того стоило. Результатом доволен!
    почти 4 года назад
    Дата проекта: Май 2018
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    Мария Абрамцева Мария Абрамцева
    С компанией "Иолла" познакомилась по рекомендации друзей, за что им до сих пор благодарна! нам с мужем нужно было помочь с дизайном гостиной, хотелось чего то необычного, но не инородного. Ребята из Иоллы, предложили сразу несколько эскизных вариантов, выбор был сложным) но теперь у нас действительно удивительная гостинная в которой гармонично уживается и бетон и окаменелые деревья и мои любимые комнатные растения. Большое спасибо всему коллективу за проделанную работу!
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Июль 2017
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