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Shop-project.ru
Архитекторы Москва
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    • Архитектурное бюро "Shop-project.ru" предлагает услуги индивидуального проектирования коттеджей, домов и таунхаусов из кирпича, газобетона, керамики и дерева, а также услуги дизайна интерьеров и декорирования. Услуга обеспечит уникальное решение для строительства, в котором будет учтено всё – от расположения главных конструкций до мельчайших деталей, от типа грунта на участке и схемы коммуникаций до элементов стиля во внешнем и внутреннем облике постройки. 

    В нашем магазине проектов Shop-project.ru представлены готовые архитектурные проекты загородных домов различной этажности и площади с гаражами и без. Удобная навигация позволит подобрать загородное жилье, которое подходит именно вашему стилю. 

    Мы сделаем все необходимое, чтобы строители смогли беспрепятственно воплотить в жизнь любую вашу идею.

    Услуги
    Архитектурное проектирование загородной недвижимости.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Shop-project.ru
    115230 Москва
    Россия
    +7-4996538625 www.shop-project.ru
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