Архитектурное бюро "Shop-project.ru" предлагает услуги индивидуального проектирования коттеджей, домов и таунхаусов из кирпича, газобетона, керамики и дерева, а также услуги дизайна интерьеров и декорирования. Услуга обеспечит уникальное решение для строительства, в котором будет учтено всё – от расположения главных конструкций до мельчайших деталей, от типа грунта на участке и схемы коммуникаций до элементов стиля во внешнем и внутреннем облике постройки.

В нашем магазине проектов Shop-project.ru представлены готовые архитектурные проекты загородных домов различной этажности и площади с гаражами и без. Удобная навигация позволит подобрать загородное жилье, которое подходит именно вашему стилю.

Мы сделаем все необходимое, чтобы строители смогли беспрепятственно воплотить в жизнь любую вашу идею.