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Irina Vasilyeva
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира "Завтрак у Тиффани", Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Спальня в эклектичном стиле
    Квартира "Завтрак у Тиффани", Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Спальня в эклектичном стиле
    Квартира "Завтрак у Тиффани", Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Спальня в эклектичном стиле
    +16
    Квартира "Завтрак у Тиффани"
    Кухня в морском стиле "Тихая гавань", Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Кухни в эклектичном стиле Бежевый
    Кухня в морском стиле "Тихая гавань", Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Кухни в эклектичном стиле
    Кухня в морском стиле "Тихая гавань", Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Кухни в эклектичном стиле
    +5
    Кухня в морском стиле "Тихая гавань"
    Таунхаус в ЖК Каскад Парк, Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Таунхаус в ЖК Каскад Парк, Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Таунхаус в ЖК Каскад Парк, Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Кухни в эклектичном стиле
    +13
    Таунхаус в ЖК Каскад Парк
    Дом в Подмосковье, Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    Дом в Подмосковье, Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    Дом в Подмосковье, Irina Vasilyeva Irina Vasilyeva Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    +10
    Дом в Подмосковье

    Дизайнер интерьера в соответствии с международным стандартом IIDA. Специализируюсь на создании интерьеров в современном стиле.

    Выполняю полный комплекс услуг по разработке дизайн-проекта жилых и общественных помещений:

    - Разработка планировочного решения 

    - Разработка эскизного проекта, 3D визуализация 

    - Предоставление полного комплекта строительной документации - Подбор мебели и отделочных материалов 

    - Авторский надзор и сопровождение проекта 

    Услуги
    Дизайн интерьера жилых и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • ближайшее Подмосковье
    Адрес
    115690 Москва
    Россия
    +7-9295104036 www.irinavasilyeva.pro
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