Дизайнер интерьера в соответствии с международным стандартом IIDA. Специализируюсь на создании интерьеров в современном стиле.
Выполняю полный комплекс услуг по разработке дизайн-проекта жилых и общественных помещений:
- Разработка планировочного решения
- Разработка эскизного проекта, 3D визуализация
- Предоставление полного комплекта строительной документации - Подбор мебели и отделочных материалов
- Авторский надзор и сопровождение проекта
- Услуги
- Дизайн интерьера жилых и общественных помещений
- Регионы обслуживания
- Москва
- ближайшее Подмосковье
- Адрес
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115690 Москва
Россия
+7-9295104036 www.irinavasilyeva.pro