Дизайнер интерьера в соответствии с международным стандартом IIDA. Специализируюсь на создании интерьеров в современном стиле.

Выполняю полный комплекс услуг по разработке дизайн-проекта жилых и общественных помещений:

- Разработка планировочного решения

- Разработка эскизного проекта, 3D визуализация

- Предоставление полного комплекта строительной документации - Подбор мебели и отделочных материалов

- Авторский надзор и сопровождение проекта