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Queen Victoria Gold
Декораторы Обухов, Киевская область, Украина
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Проекты

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    • Золочение поталью гипсовой лепнины. Золочение мебели. Шикарная квартира в квартале бизнес-класса. Киев, Queen Victoria Gold Queen Victoria Gold Кухня в классическом стиле Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    Золочение поталью гипсовой лепнины. Золочение мебели. Шикарная квартира в квартале бизнес-класса. Киев, Queen Victoria Gold Queen Victoria Gold Спальня в классическом стиле Серебро / Золото Зеленый
    Золочение поталью гипсовой лепнины. Золочение мебели. Шикарная квартира в квартале бизнес-класса. Киев, Queen Victoria Gold Queen Victoria Gold Спальная комната Стол для макияжа Серебро / Золото Янтарный / Золотой
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    Золочение поталью гипсовой лепнины. Золочение мебели. Шикарная квартира в квартале бизнес-класса. Киев

    Творческая мастерская "Queen Victoria Gold".

    Услуга золочения золотой и серебряной итальянской поталью, золочение зеркальной поталью – ( супер-поталь, суперглянцевая поталь), очень высокое качество и аккуратность выполнения позолотных работ:

    1.золочение декоративной гипсовой лепнины ( потолочные розетки, молдинги с орнаментом, различные карнизы с орнаментом, пилястры, золочение орнаментов дверных проемов, также колонны, капители, полуколонны и т.д.);

    2.золочение изделий из полиуретана;

    3.золочение резных декоративных рам для зеркал;

    4.золочение резной деревянной мебели.

    Есть возможность выполнять золочение мебели в моей мастерской.

    Работаю только своими материалами и инструментами.

    Сотрудничество с производителями резной деревянной мебели, также с дизайнерскими студиями интерьера.

    Возьму в работу интересные интерьерные объекты где нужно выполнить золочение золотой и серебряной итальянской поталью, зеркальной поталью – ( супер-поталь, суперглянцевая поталь).

    Обращайтесь! Буду очень рада знакомству с Вами.

    Реставрацией мебели не занимаюсь и окрашивание деревянной мебели также не выполняю.





    Услуги
    • золочение поталью
    • золочение гипсовой лепнины
    Регионы обслуживания
    Киев, Обухов и Киевская область
    Адрес
    08700 Обухов, Киевская область, Украина
    Украина
    +380-972881171 queenvictoriagold.wixsite.com/gilding
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