Творческая мастерская "Queen Victoria Gold".
Услуга золочения золотой и серебряной итальянской поталью, золочение зеркальной поталью – ( супер-поталь, суперглянцевая поталь), очень высокое качество и аккуратность выполнения позолотных работ:
1.золочение декоративной гипсовой лепнины ( потолочные розетки, молдинги с орнаментом, различные карнизы с орнаментом, пилястры, золочение орнаментов дверных проемов, также колонны, капители, полуколонны и т.д.);
2.золочение изделий из полиуретана;
3.золочение резных декоративных рам для зеркал;
4.золочение резной деревянной мебели.
Есть возможность выполнять золочение мебели в моей мастерской.
Работаю только своими материалами и инструментами.
Сотрудничество с производителями резной деревянной мебели, также с дизайнерскими студиями интерьера.
Возьму в работу интересные интерьерные объекты где нужно выполнить золочение золотой и серебряной итальянской поталью, зеркальной поталью – ( супер-поталь, суперглянцевая поталь).
Обращайтесь! Буду очень рада знакомству с Вами.
Реставрацией мебели не занимаюсь и окрашивание деревянной мебели также не выполняю.
- Услуги
- золочение поталью
- золочение гипсовой лепнины
- Регионы обслуживания
- Киев, Обухов и Киевская область
- Адрес
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08700 Обухов, Киевская область, Украина
Украина
+380-972881171 queenvictoriagold.wixsite.com/gilding