Творческая мастерская "Queen Victoria Gold".

Услуга золочения золотой и серебряной итальянской поталью, золочение зеркальной поталью – ( супер-поталь, суперглянцевая поталь), очень высокое качество и аккуратность выполнения позолотных работ:

1.золочение декоративной гипсовой лепнины ( потолочные розетки, молдинги с орнаментом, различные карнизы с орнаментом, пилястры, золочение орнаментов дверных проемов, также колонны, капители, полуколонны и т.д.);

2.золочение изделий из полиуретана;

3.золочение резных декоративных рам для зеркал;

4.золочение резной деревянной мебели.

Есть возможность выполнять золочение мебели в моей мастерской.

Работаю только своими материалами и инструментами.

Сотрудничество с производителями резной деревянной мебели, также с дизайнерскими студиями интерьера.

Возьму в работу интересные интерьерные объекты где нужно выполнить золочение золотой и серебряной итальянской поталью, зеркальной поталью – ( супер-поталь, суперглянцевая поталь).

Обращайтесь! Буду очень рада знакомству с Вами.

Реставрацией мебели не занимаюсь и окрашивание деревянной мебели также не выполняю.















