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Benfato – решения для интерьера
Освещение Новосибирск
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Проекты

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    • Романова, Benfato - решения для интерьера Benfato - решения для интерьера Гостиная в стиле модерн
    Романова, Benfato - решения для интерьера Benfato - решения для интерьера Гостиная в стиле модерн
    Романова, Benfato - решения для интерьера Benfato - решения для интерьера Гостиная в стиле модерн
    +8
    Романова

    BENFATO – производитель технических решений для реализации интерьеров по дизайн-проектам.

    Мы разрабатываем конструктивную часть под готовый дизайн-проект не внося в него изменений.

    Наш профиль - потолочные, стеновые и световые решения, а также подвесные конструкции. 

    В этой области мы оказываем полный цикл услуг: 

    • Проектирование;

    • Производство;

    • Реализация;

    • Технический надзор за смежными работами.

    Мы также производим авторские светильники ручной работы под маркой BENFATO Lamps.

    Наша цель – доскональная реализация вашего дизайн-проекта.

    Услуги
    • Проектирование; • Производство; • Реализация; • Технический надзор за смежными работами; • Обслуживание
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Европа
    • Азия
    • Новосибирск
    Адрес
    630099 Новосибирск
    Россия
    +7-9130069872 benfato.ru
    Законное владение

    г. Новосибирск, ул. Депутатская 53

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