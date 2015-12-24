BENFATO – производитель технических решений для реализации интерьеров по дизайн-проектам.

Мы разрабатываем конструктивную часть под готовый дизайн-проект не внося в него изменений.

Наш профиль - потолочные, стеновые и световые решения, а также подвесные конструкции.

В этой области мы оказываем полный цикл услуг:

• Проектирование;

• Производство;

• Реализация;

• Технический надзор за смежными работами.

Мы также производим авторские светильники ручной работы под маркой BENFATO Lamps.

Наша цель – доскональная реализация вашего дизайн-проекта.