BENFATO – производитель технических решений для реализации интерьеров по дизайн-проектам.
Мы разрабатываем конструктивную часть под готовый дизайн-проект не внося в него изменений.
Наш профиль - потолочные, стеновые и световые решения, а также подвесные конструкции.
В этой области мы оказываем полный цикл услуг:
• Проектирование;
• Производство;
• Реализация;
• Технический надзор за смежными работами.
Мы также производим авторские светильники ручной работы под маркой BENFATO Lamps.
Наша цель – доскональная реализация вашего дизайн-проекта.
- Услуги
- • Проектирование; • Производство; • Реализация; • Технический надзор за смежными работами; • Обслуживание
- Регионы обслуживания
- Россия
- Европа
- Азия
- Новосибирск
- Адрес
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630099 Новосибирск
Россия
+7-9130069872 benfato.ru
Законное владение
г. Новосибирск, ул. Депутатская 53