Дизайн - студия интерьеров.
Создаем стильные дизайн - проекты жилых и коммерческих помещений.
Ремонт под ключ
- Услуги
- разработка дизайн – проектов
- полный комплект чертежей
- 3д визуализация
- авторский надзор
- подбор мебели
- комплектация
- Регионы обслуживания
- Сочи
- Сочи, Краснодарский край, Россия
- Награды компании
- Премия PinWin, финал «Дерево в интерьере. Интеграция в стиль», 2017 г.
- Премия PinWin, финал «Зелёный проект», 2017 г.
- Премия PinWin, финал «3D-проекты интерьеров в стиле лофт», 2016 г.
- Конкурс Design Debut, 1 место (Хохлов К.С.), 2012 г.
- Конкурс Autodesk, 1-е место, 2012 г.
- Адрес
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ул. Виноградная, д. 174
354057 Сочи, Краснодарский край, Россия
Россия
+7-9186008810 metrixdesign.ru
Офис: ул. Виноградная, 174. ЖК «Каскад – 2»