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metrixdesign
Дизайнеры интерьера Сочи, Краснодарский край, Россия
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект частного дома, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    Проект частного дома, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    Проект частного дома, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    +16
    Проект частного дома
    Двухуровневая квартира в Олимппарке, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле лофт
    Двухуровневая квартира в Олимппарке, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле лофт
    Двухуровневая квартира в Олимппарке, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле лофт
    +12
    Двухуровневая квартира в Олимппарке
    Проект квартиры в современном стиле, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    Проект квартиры в современном стиле, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    Проект квартиры в современном стиле, metrixdesign metrixdesign Встроенные кухни
    +17
    Проект квартиры в современном стиле
    Проект московской квартиры, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Проект московской квартиры, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Проект московской квартиры, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Проект московской квартиры
    Квартира в современном стиле 170 м/кв, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле модерн
    Квартира в современном стиле 170 м/кв, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле модерн
    Квартира в современном стиле 170 м/кв, metrixdesign metrixdesign Кухня в стиле модерн
    +10
    Квартира в современном стиле 170 м/кв
    Квартира в ЖК «Актер Гэлакси» 115 м/кв, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК «Актер Гэлакси» 115 м/кв, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК «Актер Гэлакси» 115 м/кв, metrixdesign metrixdesign Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Квартира в ЖК «Актер Гэлакси» 115 м/кв
    Показать все 18 проекты

    Дизайн - студия интерьеров.

    Создаем стильные дизайн - проекты жилых и коммерческих помещений.

    Ремонт под ключ

    Услуги
    • разработка дизайн – проектов
    • полный комплект чертежей
    • 3д визуализация
    • авторский надзор
    • подбор мебели
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    • Сочи
    • Сочи, Краснодарский край, Россия
    Награды компании
    • Премия PinWin, финал «Дерево в интерьере. Интеграция в стиль», 2017 г.
    • Премия PinWin, финал «Зелёный проект», 2017 г.
    • Премия PinWin, финал «3D-проекты интерьеров в стиле лофт», 2016 г.
    • Конкурс Design Debut, 1 место (Хохлов К.С.), 2012 г.
    • Конкурс Autodesk, 1-е место, 2012 г.
    Адрес
    ул. Виноградная, д. 174
    354057 Сочи, Краснодарский край, Россия
    Россия
    +7-9186008810 metrixdesign.ru
    Законное владение

    Офис: ул. Виноградная, 174. ЖК «Каскад – 2»

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