Дмитрий Артемьев – Петербургский дизайнер интерьеров и основатель Студии Дизайна «Prosto Design». Дмитрий работал над многими проектами в Санкт-Петербурге и Москве. Все проекты успешны и отвечают духу времени.

Среди работ ресторан «Телячьи Нежности», concept-store Opening (СПб, ТРК "Галерея"), concept-store Большой (СПб, Большой пр. П.С. д.84), сеть ярких и уютных кофеен "Глазурь и Кофе" (СПб, Новороссийск, Пенза), а так же флагманский салон маникюра и педикюра "ПИLКИ" в индустриальном стиле на Садовой 42 и проч.

Опыт работы на семейном столярном производстве помогает создавать не только красивый, но и функциональный дизайн с удобной и практичной мебелью.

Для многих заведений Дмитрий разрабатывает не только интерьер, но и фирменный стиль.