Дмитрий Артемьев – Петербургский дизайнер интерьеров и основатель Студии Дизайна «Prosto Design». Дмитрий работал над многими проектами в Санкт-Петербурге и Москве. Все проекты успешны и отвечают духу времени.
Среди работ ресторан «Телячьи Нежности», concept-store Opening (СПб, ТРК "Галерея"), concept-store Большой (СПб, Большой пр. П.С. д.84), сеть ярких и уютных кофеен "Глазурь и Кофе" (СПб, Новороссийск, Пенза), а так же флагманский салон маникюра и педикюра "ПИLКИ" в индустриальном стиле на Садовой 42 и проч.
Опыт работы на семейном столярном производстве помогает создавать не только красивый, но и функциональный дизайн с удобной и практичной мебелью.
Для многих заведений Дмитрий разрабатывает не только интерьер, но и фирменный стиль.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- проектирование
- авторский надзор
- изготовление мебели на заказ
- графический дизайн
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва (по договоренности возможна работа в др. регионах)
- Европа
- Награды компании
- Номинант премии ADD AWARDS 2016 (4 номинации)
- Номинант премии Sobaka.ru 2015
- Адрес
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194355 Санкт-Петербург
Россия
+7-9650003590 prostodesign.pro
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова д.42