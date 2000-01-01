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Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Кальян-бар "Wish Wood", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле лофт
    Кальян-бар "Wish Wood", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле лофт
    Кальян-бар "Wish Wood", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле лофт
    +5
    Кальян-бар "Wish Wood"
    3D-концепт, кофейня "Prosto coffee", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в эклектичном стиле Эффект древесины
    3D-концепт, кофейня "Prosto coffee", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в эклектичном стиле Бирюзовый
    3D-концепт, кофейня "Prosto coffee", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в эклектичном стиле Эффект древесины
    +3
    3D-концепт, кофейня "Prosto coffee"
    Кофейня "Глазурь и кофе", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле кантри
    Кофейня "Глазурь и кофе", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле кантри
    Кофейня "Глазурь и кофе", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле кантри
    +13
    Кофейня "Глазурь и кофе"
    Магазин одежды "Большой", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле лофт
    Магазин одежды "Большой", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле лофт
    Магазин одежды "Большой", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в стиле лофт
    +9
    Магазин одежды "Большой"
    Ресторан "Телячьи нежности", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Коммерческие помещения Эффект древесины
    Ресторан "Телячьи нежности", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Коммерческие помещения Бежевый
    Ресторан "Телячьи нежности", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Коммерческие помещения
    +4
    Ресторан "Телячьи нежности"
    Салон красоты "SOLT", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в эклектичном стиле Эффект древесины
    Салон красоты "SOLT", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
    Салон красоты "SOLT", Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Конференц-центры в эклектичном стиле
    +11
    Салон красоты "SOLT"
    Показать все 19 проекты

    Дмитрий Артемьев – Петербургский дизайнер интерьеров и основатель Студии Дизайна «Prosto Design». Дмитрий работал над многими проектами в Санкт-Петербурге и Москве. Все проекты успешны и отвечают духу времени.

    Среди работ ресторан «Телячьи Нежности», concept-store Opening (СПб, ТРК "Галерея"), concept-store Большой (СПб, Большой пр. П.С. д.84), сеть ярких и уютных кофеен "Глазурь и Кофе" (СПб, Новороссийск, Пенза), а так же флагманский салон маникюра и педикюра "ПИLКИ" в индустриальном стиле на Садовой 42 и проч.

    Опыт работы на семейном столярном производстве помогает создавать не только красивый, но и функциональный дизайн с удобной и практичной мебелью.

    Для многих заведений Дмитрий разрабатывает не только интерьер, но и фирменный стиль.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • проектирование
    • авторский надзор
    • изготовление мебели на заказ
    • графический дизайн
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург и Москва (по договоренности возможна работа в др. регионах)
    • Европа
    Награды компании
    • Номинант премии ADD AWARDS 2016 (4 номинации)
    • Номинант премии Sobaka.ru 2015
    Адрес
    194355 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9650003590 prostodesign.pro
    Законное владение

    РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова д.42

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