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AM Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Холл офиса, AM Design AM Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Холл офиса, AM Design AM Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Холл офиса, AM Design AM Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Холл офиса
    Резиденции Сколково, AM Design AM Design Кухни в эклектичном стиле
    Резиденции Сколково, AM Design AM Design Кухни в эклектичном стиле
    Резиденции Сколково, AM Design AM Design Кухни в эклектичном стиле
    +5
    Резиденции Сколково
    Дом 19, AM Design AM Design Спальня в эклектичном стиле
    Дом 19, AM Design AM Design Спальня в эклектичном стиле
    Дом 19, AM Design AM Design Спальня в эклектичном стиле
    +11
    Дом 19
    Современная классика в серых тоннах, AM Design AM Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
    Современная классика в серых тоннах, AM Design AM Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
    Современная классика в серых тоннах, AM Design AM Design Кухня в классическом стиле Мрамор Белый
    +12
    Современная классика в серых тоннах
    Квартира в Уфе, AM Design AM Design Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира в Уфе, AM Design AM Design Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира в Уфе, AM Design AM Design Ванная комната в скандинавском стиле
    +15
    Квартира в Уфе
    Дом с оливковой гостиной, AM Design AM Design Кухня в скандинавском стиле
    Дом с оливковой гостиной, AM Design AM Design Кухня в скандинавском стиле
    Дом с оливковой гостиной, AM Design AM Design Кухня в скандинавском стиле
    +17
    Дом с оливковой гостиной
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    Дизайн-студия «AMDesign» Предлагает услуги в сфере проектирования интерьерного и ландшафтного дизайна. Мы поможем Вам воплотить в жизнь атмосферу уюта, теплоты, райского места, в которое захочется возвращаться снова и снова. Теперь дизайн квартиры, дома или офиса может позволить себе абсолютно каждый.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • декорирование
    • ландшафтное проектирование
    • строительство
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9257506643 Www.designam.net
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