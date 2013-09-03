Я занимаюсь архитектурным проектированием. В моей команде высококлассные специалисты — проектировщики, инженеры, 3D-визуализаторы, дизайнеры, поставщики мебели и оборудования.

Мы выполняем весь комплекс услуг по архитектурному проектированию. Создаем проект от идеи до рабочей документации и ведем до завершения строительства. Мы беремся за проектирование объектов любого масштаба и функции, от маленьких домов до многофункциональных комплексов, поселков и городских пространств. Мои партнеры — современное деревообрабатывающее производство и команда высококлассных строителей, что позволяет выполнять "под ключ" объекты практически любой сложности.