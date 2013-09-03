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project-ks
Архитекторы Москва
Обзор 13Проекты (13) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • ​ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-390, project-ks project-ks Деревянные дома Дерево
    ​ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-390, project-ks project-ks Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    ​ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-390, project-ks project-ks Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    +4
    ​ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-390
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-280, project-ks project-ks Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-280, project-ks project-ks Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-280, project-ks project-ks Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    +3
    ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ CHALET-280
    ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПЕРЕДЕЛКИНО, project-ks project-ks
    ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПЕРЕДЕЛКИНО, project-ks project-ks
    ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПЕРЕДЕЛКИНО, project-ks project-ks
    +5
    ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПЕРЕДЕЛКИНО
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LANTALA, project-ks project-ks
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LANTALA, project-ks project-ks
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LANTALA, project-ks project-ks
    +5
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LANTALA
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LOTOS, project-ks project-ks
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LOTOS, project-ks project-ks
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LOTOS, project-ks project-ks
    +2
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA LOTOS
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA HELIKONIA, project-ks project-ks
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA HELIKONIA, project-ks project-ks
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA HELIKONIA, project-ks project-ks
    +2
    ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА VILLA HELIKONIA
    Показать все 13 проекты

    Я занимаюсь архитектурным проектированием. В моей команде высококлассные специалисты — проектировщики, инженеры, 3D-визуализаторы, дизайнеры, поставщики мебели и оборудования.

    Мы выполняем весь комплекс услуг по архитектурному проектированию. Создаем проект от идеи до рабочей документации и ведем до завершения строительства. Мы беремся за проектирование объектов любого масштаба и функции, от маленьких домов до многофункциональных комплексов, поселков и городских пространств. Мои партнеры — современное деревообрабатывающее производство и команда высококлассных строителей, что позволяет выполнять "под ключ" объекты практически любой сложности.

    Услуги
    • Архитектурное проектироание. .Проекты домов
    • коттеджей
    • деревянных домов
    • интерьеров
    • общественных зданий.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    117 Москва
    Россия
    +7-9166471012 www.project-ks.com
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