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background архитектурная студия
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Апартаменты в Духовском переулке, background архитектурная студия background архитектурная студия Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Апартаменты в Духовском переулке, background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм Белый
    Апартаменты в Духовском переулке, background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм Белый
    +12
    Апартаменты в Духовском переулке
    Квартира в ЖК "Смольный проспект" , background архитектурная студия background архитектурная студия Столовая комната в стиле минимализм Белый
    Квартира в ЖК "Смольный проспект" , background архитектурная студия background архитектурная студия Столовая комната в стиле минимализм Белый
    Квартира в ЖК "Смольный проспект" , background архитектурная студия background архитектурная студия Встроенные кухни Белый
    +15
    Квартира в ЖК "Смольный проспект"
    Трехуровневый таунхаус, background архитектурная студия background архитектурная студия Встроенные кухни
    Трехуровневый таунхаус, background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм
    Трехуровневый таунхаус, background архитектурная студия background архитектурная студия Гостиная в стиле минимализм Белый
    +27
    Трехуровневый таунхаус
    Апартаменты в "Лахта Плаза", background архитектурная студия background архитектурная студия Встроенные кухни Дерево Коричневый
    Апартаменты в "Лахта Плаза", background архитектурная студия background архитектурная студия Столовая комната в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Апартаменты в "Лахта Плаза", background архитектурная студия background архитектурная студия Столовая комната в стиле минимализм Белый
    +10
    Апартаменты в "Лахта Плаза"
    Квартира в ЖК "Мендельсон", background архитектурная студия background архитектурная студия Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Мендельсон", background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Мендельсон", background архитектурная студия background архитектурная студия Столовая комната в стиле минимализм
    +22
    Квартира в ЖК "Мендельсон"
    Квартира в ЖК "Royal Park", background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм Серый
    Квартира в ЖК "Royal Park", background архитектурная студия background архитектурная студия Гостиная в стиле минимализм Серый
    Квартира в ЖК "Royal Park", background архитектурная студия background архитектурная студия Гостиная в стиле минимализм Белый
    +10
    Квартира в ЖК "Royal Park"
    Показать все 19 проекты

    Здравствуйте, нас зовут Нана Кобахидзе и Екатерина Игнатова!

    Рады видеть вас на нашей странице!


    Мы - архитекторы и основатели студии Background. Наша студия проектирует жилые и общественные интерьеры.



    Доверяя нам, вы получаете:


    1. Интерьер, над которым работает архитектор с опытом работы 15 лет, имеющий более 20 реализованных сложных объектов, поэтому все будет сделано грамотно и в срок.


    2. Гибкую систему работы: вы выбираете необходимый набор услуг или берете разработку проекта "под ключ".


    3. Отработанную систему ведения проекта, которая позволяет сэкономить ваше время, деньги и нервы.


    4. Максимально подробное описание всех этапов работы над проектом, и вы знаете еще до заключения договора, какой объем будет выполнен в итоге.


    5. Уникальный проект, потому что мы не работаем на поток и учитываем все пожелания клиента.


    Услуги и цены:


    1. Обмерный план. Разработка планировочного решения.

    Стоимость 500 руб./м²


    2. 3D визуализация. Концепция пространства.

    Стоимость 1300 руб./м²


    3. Рабочая документация.

    Комплект чертежей:

    Интерьеры. Общие данные; Обмерный план; План демонтажа;

    Общестроительный план; План с привязкой сантехника; План полов; План с

    расстановкой оборудования; План потолка; План с привязкой светильников;

    Задание на ЭО; Разрезы, узлы (необходимое кол-во); Развертки по

    санузлам. Раскладка плитки; Спецификация материалов

    Стоимость 1300 руб./м²


    4. Комплектация.

    Подбор материалов и оборудования.

    Коммерческие предложения:

    Сантехника; Кухня; Осветительные приборы; Мебель; Настенные покрытия;

    Напольные покрытия; Двери; Столярные изделия индивидуального

    изготовления; Текстиль

    Стоимость 1400 руб./м²


    5. Авторский надзор

    Стоимость 300 руб./м² в месяц

    Услуги
    Проектирование частных и общественных интерьеров Проектирование объектов архитектуры
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и Санкт-Петербург
    Адрес
    190103 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9312572002 www.background-studio.ru

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