Здравствуйте, нас зовут Нана Кобахидзе и Екатерина Игнатова!
Рады видеть вас на нашей странице!
Мы - архитекторы и основатели студии Background. Наша студия проектирует жилые и общественные интерьеры.
Доверяя нам, вы получаете:
1. Интерьер, над которым работает архитектор с опытом работы 15 лет, имеющий более 20 реализованных сложных объектов, поэтому все будет сделано грамотно и в срок.
2. Гибкую систему работы: вы выбираете необходимый набор услуг или берете разработку проекта "под ключ".
3. Отработанную систему ведения проекта, которая позволяет сэкономить ваше время, деньги и нервы.
4. Максимально подробное описание всех этапов работы над проектом, и вы знаете еще до заключения договора, какой объем будет выполнен в итоге.
5. Уникальный проект, потому что мы не работаем на поток и учитываем все пожелания клиента.
Услуги и цены:
1. Обмерный план. Разработка планировочного решения.
Стоимость 500 руб./м²
2. 3D визуализация. Концепция пространства.
Стоимость 1300 руб./м²
3. Рабочая документация.
Комплект чертежей:
Интерьеры. Общие данные; Обмерный план; План демонтажа;
Общестроительный план; План с привязкой сантехника; План полов; План с
расстановкой оборудования; План потолка; План с привязкой светильников;
Задание на ЭО; Разрезы, узлы (необходимое кол-во); Развертки по
санузлам. Раскладка плитки; Спецификация материалов
Стоимость 1300 руб./м²
4. Комплектация.
Подбор материалов и оборудования.
Коммерческие предложения:
Сантехника; Кухня; Осветительные приборы; Мебель; Настенные покрытия;
Напольные покрытия; Двери; Столярные изделия индивидуального
изготовления; Текстиль
Стоимость 1400 руб./м²
5. Авторский надзор
Стоимость 300 руб./м² в месяц
- Услуги
- Проектирование частных и общественных интерьеров Проектирование объектов архитектуры
- Регионы обслуживания
- Россия, Европа и Санкт-Петербург
- Адрес
-
190103 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9312572002 www.background-studio.ru