Здравствуйте, нас зовут Нана Кобахидзе и Екатерина Игнатова!

Рады видеть вас на нашей странице!





Мы - архитекторы и основатели студии Background. Наша студия проектирует жилые и общественные интерьеры.









Доверяя нам, вы получаете:





1. Интерьер, над которым работает архитектор с опытом работы 15 лет, имеющий более 20 реализованных сложных объектов, поэтому все будет сделано грамотно и в срок.





2. Гибкую систему работы: вы выбираете необходимый набор услуг или берете разработку проекта "под ключ".





3. Отработанную систему ведения проекта, которая позволяет сэкономить ваше время, деньги и нервы.





4. Максимально подробное описание всех этапов работы над проектом, и вы знаете еще до заключения договора, какой объем будет выполнен в итоге.





5. Уникальный проект, потому что мы не работаем на поток и учитываем все пожелания клиента.





Услуги и цены:





1. Обмерный план. Разработка планировочного решения.

Стоимость 500 руб./м²





2. 3D визуализация. Концепция пространства.

Стоимость 1300 руб./м²





3. Рабочая документация.

Комплект чертежей:

Интерьеры. Общие данные; Обмерный план; План демонтажа;

Общестроительный план; План с привязкой сантехника; План полов; План с

расстановкой оборудования; План потолка; План с привязкой светильников;

Задание на ЭО; Разрезы, узлы (необходимое кол-во); Развертки по

санузлам. Раскладка плитки; Спецификация материалов

Стоимость 1300 руб./м²





4. Комплектация.

Подбор материалов и оборудования.

Коммерческие предложения:

Сантехника; Кухня; Осветительные приборы; Мебель; Настенные покрытия;

Напольные покрытия; Двери; Столярные изделия индивидуального

изготовления; Текстиль

Стоимость 1400 руб./м²





5. Авторский надзор

Стоимость 300 руб./м² в месяц