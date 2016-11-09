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ДОМ СТЕН
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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Проекты

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    • Мягкие стеновые панели из велюра и замша, ДОМ СТЕН ДОМ СТЕН ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Мягкие стеновые панели из велюра и замша, ДОМ СТЕН ДОМ СТЕН Стены и полПол и стены
    Мягкие стеновые панели из велюра и замша, ДОМ СТЕН ДОМ СТЕН ГостинаяАксессуары и декорации
    Мягкие стеновые панели из велюра и замша
    Кровати и зголовья , ДОМ СТЕН ДОМ СТЕН Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровати и зголовья , ДОМ СТЕН ДОМ СТЕН Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровати и зголовья , ДОМ СТЕН ДОМ СТЕН Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровати и зголовья

    Изготавливаем  мягкие стеновые панели, кровати и изголовья, мягкую мебель, корпусную мебель по индивидуальному заказу! ДОМ СТЕН с точностью и легкостью воплотит ваши идеи! Мы производим мягкие стеновые панели абсолютно разных форм и размеров и обтягиваем их самыми качественными, изысканными и прочными материалами, такими как : кожа, эко-кожа, alcantara, текстиль.

    Регионы обслуживания
    Москва и Москва, Россия
    Адрес
    проезд Серебрякова, д 6, офис 331
    129343 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952152920 wallhome.ru
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