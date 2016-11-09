Изготавливаем мягкие стеновые панели, кровати и изголовья, мягкую мебель, корпусную мебель по индивидуальному заказу! ДОМ СТЕН с точностью и легкостью воплотит ваши идеи! Мы производим мягкие стеновые панели абсолютно разных форм и размеров и обтягиваем их самыми качественными, изысканными и прочными материалами, такими как : кожа, эко-кожа, alcantara, текстиль.