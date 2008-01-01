Меня зовут Ирина Соколова я работаю дизайнером интерьера с 2008 года. Имею два высших образования. Училась в Британской Высшей школе дизайна (British higher school of art&design) на курсе «Interior Architecture and Design». Имею большой опыт работы в лучших архитектурных студиях Москвы. Периодически прохожу различные курсы повышения квалификации.

В разработанный, для вас, дизайн проект входят следующие пункты:

- техническое задание, где описываются все ваши пожелания;

- планировочный этап, с подобранной и существующей мебелью;

- этап цвето-стилевого решения в виде коллажей или высококачественной визуализацией 3d, с подобранными и существующими материалами и предметами интерьера (мебель, свет и пр.)

- этап рабочих чертежей + спецификация всех материалов используемых в проекте.

- ведомость подбора мебели, светильников и пр. с ценами и поставщиками

- полное декорирование объекта - авторский надзор

- выезды в магазины для подбора (по необходимости)

Я работаю как самостоятельно, так и в тандеме с прорабом Алексеем Когут.

- мы осуществляем подбор, закупку, доставку и разгрузку материалов на объект, а так же предметов интерьера;

- проводим контроль качества ремонтного процесса на соответствие с дизайн проектом.

- для закупок мы рекомендуем проверенных и выгодных поставщиков и предоставляем скидки практически на каждую позицию.

По итогу работы вы получите:

- понятный, грамотный, полностью скомпонованный дизайн проект;

- распечатанный альбом с дизайн проектом;

- вам будут предоставлены контакты магазинов, менеджеров и поставщиков по всем параметрам проекта, так же осуществляется замена подбора и после закрытия проекта;

- по необходимости закупкой, доставкой и разгрузкой на объекте будем заниматься то же мы;

- авторский надзор и полное ведение проекта до окончания ремонта и обстановки интерьера с декорированием;

- ваш дизайн проект будет полностью реализован нашими усилиями.

Акции: СКИДКА 25% на дизайн проект — до конца осени 2018 года.

Бесплатные услуги:

- подбор мебели и материалов с указание кол-ва и цен (можно заранее просчитать бюджет)

- авторский надзор бесплатно до окончания ремонта.

- один выезд в магазин.

- консультация без выездов предоставляется бесплатно и после закрытия проекта. Вы всегда сможете звонить и писать дизайнеру даже после нескольких лет сотрудничества.

- распечатка альбома дизайн проекта.