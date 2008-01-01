Меня зовут Ирина Соколова я работаю дизайнером интерьера с 2008 года. Имею два высших образования. Училась в Британской Высшей школе дизайна (British higher school of art&design) на курсе «Interior Architecture and Design». Имею большой опыт работы в лучших архитектурных студиях Москвы. Периодически прохожу различные курсы повышения квалификации.
В разработанный, для вас, дизайн проект входят следующие пункты:
- техническое задание, где описываются все ваши пожелания;
- планировочный этап, с подобранной и существующей мебелью;
- этап цвето-стилевого решения в виде коллажей или высококачественной визуализацией 3d, с подобранными и существующими материалами и предметами интерьера (мебель, свет и пр.)
- этап рабочих чертежей + спецификация всех материалов используемых в проекте.
- ведомость подбора мебели, светильников и пр. с ценами и поставщиками
- полное декорирование объекта - авторский надзор
- выезды в магазины для подбора (по необходимости)
Я работаю как самостоятельно, так и в тандеме с прорабом Алексеем Когут.
- мы осуществляем подбор, закупку, доставку и разгрузку материалов на объект, а так же предметов интерьера;
- проводим контроль качества ремонтного процесса на соответствие с дизайн проектом.
- для закупок мы рекомендуем проверенных и выгодных поставщиков и предоставляем скидки практически на каждую позицию.
По итогу работы вы получите:
- понятный, грамотный, полностью скомпонованный дизайн проект;
- распечатанный альбом с дизайн проектом;
- вам будут предоставлены контакты магазинов, менеджеров и поставщиков по всем параметрам проекта, так же осуществляется замена подбора и после закрытия проекта;
- по необходимости закупкой, доставкой и разгрузкой на объекте будем заниматься то же мы;
- авторский надзор и полное ведение проекта до окончания ремонта и обстановки интерьера с декорированием;
- ваш дизайн проект будет полностью реализован нашими усилиями.
Акции: СКИДКА 25% на дизайн проект — до конца осени 2018 года.
Бесплатные услуги:
- подбор мебели и материалов с указание кол-ва и цен (можно заранее просчитать бюджет)
- авторский надзор бесплатно до окончания ремонта.
- один выезд в магазин.
- консультация без выездов предоставляется бесплатно и после закрытия проекта. Вы всегда сможете звонить и писать дизайнеру даже после нескольких лет сотрудничества.
- распечатка альбома дизайн проекта.
- Услуги
- дизайн интерьер
- декорирование
- авторский надзор
- ремонт
- Регионы обслуживания
- Россия, all countries и Москва
- Награды компании
- Финалист Конкурса PinWin
Детская: Территория креатива
- Адрес
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Россия
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