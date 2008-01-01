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Studio Onion Heads
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Маленькая студия в Бутово, Studio Onion Heads Studio Onion Heads Ванная комната в скандинавском стиле
    Маленькая студия в Бутово, Studio Onion Heads Studio Onion Heads Ванная комната в скандинавском стиле
    Маленькая студия в Бутово, Studio Onion Heads Studio Onion Heads Ванная комната в скандинавском стиле
    +7
    Маленькая студия в Бутово
    Квартира fashion стилиста, Studio Onion Heads Studio Onion Heads Гостиная в классическом стиле Серый
    Квартира fashion стилиста, Studio Onion Heads Studio Onion Heads Ванная в классическом стиле
    Квартира fashion стилиста, Studio Onion Heads Studio Onion Heads Ванная в классическом стиле
    +9
    Квартира fashion стилиста
    Квартира в деревенском стиле ЖК "Рублевское предместье" , Studio Onion Heads Studio Onion Heads Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри Дерево Серый
    Квартира в деревенском стиле ЖК "Рублевское предместье" , Studio Onion Heads Studio Onion Heads Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри Дерево Бежевый
    Квартира в деревенском стиле ЖК "Рублевское предместье" , Studio Onion Heads Studio Onion Heads Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    +38
    Квартира в деревенском стиле ЖК "Рублевское предместье"

    Меня зовут Ирина Соколова я работаю дизайнером интерьера с 2008 года. Имею два высших образования. Училась в Британской Высшей школе дизайна (British higher school of art&design) на курсе «Interior Architecture and Design». Имею большой опыт работы в лучших архитектурных студиях Москвы. Периодически прохожу различные курсы повышения квалификации.

     В разработанный, для вас, дизайн проект входят следующие пункты:

    - техническое задание, где описываются все ваши пожелания; 

    - планировочный этап, с подобранной и существующей мебелью; 

    - этап цвето-стилевого решения в виде коллажей или высококачественной визуализацией 3d, с подобранными и существующими материалами и предметами интерьера (мебель, свет и пр.) 

    - этап рабочих чертежей + спецификация всех материалов используемых в проекте. 

    - ведомость подбора мебели, светильников и пр. с ценами и поставщиками

    - полное декорирование объекта  - авторский надзор 

    - выезды в магазины для подбора (по необходимости)   

    Я работаю как самостоятельно, так и в тандеме с прорабом Алексеем Когут.    

    - мы осуществляем подбор, закупку, доставку и разгрузку материалов на объект, а так же предметов интерьера;

    - проводим контроль качества ремонтного процесса на соответствие с дизайн проектом.  

     - для закупок мы рекомендуем проверенных и выгодных поставщиков и предоставляем скидки практически на каждую позицию.   

    По итогу работы вы получите: 

    - понятный, грамотный, полностью скомпонованный дизайн проект; 

    - распечатанный альбом с дизайн проектом; 

    - вам будут предоставлены контакты магазинов, менеджеров и поставщиков по всем параметрам проекта, так же осуществляется замена подбора и после закрытия проекта; 

    - по необходимости закупкой, доставкой и разгрузкой на объекте будем заниматься то же мы;

    - авторский надзор и полное ведение проекта до окончания ремонта и обстановки интерьера с декорированием; 

    - ваш дизайн проект будет полностью реализован нашими усилиями. 

    Акции: СКИДКА 25% на дизайн проект — до конца осени 2018 года. 

    Бесплатные услуги: 

    - подбор мебели и материалов с указание кол-ва и цен (можно заранее просчитать бюджет)  

    - авторский надзор бесплатно до окончания ремонта. 

    - один выезд в магазин. 

    - консультация без выездов предоставляется бесплатно и после закрытия проекта. Вы всегда сможете звонить и писать дизайнеру даже после нескольких лет сотрудничества.

    - распечатка альбома дизайн проекта.

    Услуги
    • дизайн интерьер
    • декорирование
    • авторский надзор
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    Россия, all countries и Москва
    Награды компании
    Финалист Конкурса PinWin Детская: Территория креатива
    Адрес
    Андропова 36
    123456 Москва
    Россия
    +7-9030161771 studioonionheads.ru

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