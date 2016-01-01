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Planika. Intelligent Fire
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Частная резиденция, Нижневартовск, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиная в стиле минимализм
    Частная резиденция, Нижневартовск, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиная в стиле минимализм
    Частная резиденция, Нижневартовск
    Пламя Оникса, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиная в стиле минимализм Камень Оранжевый
    Пламя Оникса, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиная в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Пламя Оникса
    Первый экоофис Сбербанка в БЦ Leader tower СПб, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Конференц-центры в стиле минимализм
    Первый экоофис Сбербанка в БЦ Leader tower СПб, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Конференц-центры в стиле минимализм
    Первый экоофис Сбербанка в БЦ Leader tower СПб, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Конференц-центры в стиле минимализм
    Первый экоофис Сбербанка в БЦ Leader tower СПб
    «Идеальный ремонт» - идеальный камин!, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиные в эклектичном стиле
    «Идеальный ремонт» - идеальный камин!, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиные в эклектичном стиле
    «Идеальный ремонт» - идеальный камин!, Planika. Intelligent Fire Planika. Intelligent Fire Гостиные в эклектичном стиле
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    «Идеальный ремонт» - идеальный камин!

    Компания Planika является признанным лидером на мировом рынке биокаминов: более 15 лет на рынке; признание во многих странах мира; участие в оригинальных проектах самого высокого уровня; собственная передовая лаборатория. Компания Планика предлагает безграничные варианты расположения живого огня в интерьере наравне с простотой использования, так как для установки камина не требуются сложные подключения и дымоход. Каминные топки могут быть сделаны под индивидуальный заказ, соответствуя любым пожеланиям заказчика. Высокое качество используемых материалов и применение современных технологий при производстве каминов обеспечивают надежный контроль над стихией огня.

    Услуги
    Продажа и установка биокаминов Planika
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    Победитель в номинации i-NOVO Tech престижного конкурса ArchiExpo в рамках выставки iSaloni 2016 в Милане.
    Адрес
    1-й Щипковский переулок, 4
    115093 Москва
    Россия
    +7-4951353747 planika.ru
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