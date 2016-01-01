Компания Planika является признанным лидером на мировом рынке биокаминов: более 15 лет на рынке; признание во многих странах мира; участие в оригинальных проектах самого высокого уровня; собственная передовая лаборатория. Компания Планика предлагает безграничные варианты расположения живого огня в интерьере наравне с простотой использования, так как для установки камина не требуются сложные подключения и дымоход. Каминные топки могут быть сделаны под индивидуальный заказ, соответствуя любым пожеланиям заказчика. Высокое качество используемых материалов и применение современных технологий при производстве каминов обеспечивают надежный контроль над стихией огня.
- Услуги
- Продажа и установка биокаминов Planika
- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
- Победитель в номинации i-NOVO Tech престижного конкурса ArchiExpo в рамках выставки iSaloni 2016 в Милане.
- Адрес
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1-й Щипковский переулок, 4
115093 Москва
Россия
+7-4951353747 planika.ru