Компания Planika является признанным лидером на мировом рынке биокаминов: более 15 лет на рынке; признание во многих странах мира; участие в оригинальных проектах самого высокого уровня; собственная передовая лаборатория. Компания Планика предлагает безграничные варианты расположения живого огня в интерьере наравне с простотой использования, так как для установки камина не требуются сложные подключения и дымоход. Каминные топки могут быть сделаны под индивидуальный заказ, соответствуя любым пожеланиям заказчика. Высокое качество используемых материалов и применение современных технологий при производстве каминов обеспечивают надежный контроль над стихией огня.