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Projectstroy
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 95Проекты (95) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Баня из бруса бесплатно, Projectstroy Projectstroy Деревянные дома
    Баня из бруса бесплатно
    Планировки небольших бань, Projectstroy Projectstroy
    Планировки небольших бань
    Планировки бань из бруса, Projectstroy Projectstroy
    Планировки бань из бруса
    Дом post and beam, Projectstroy Projectstroy
    Дом post and beam
    Баня 7 на 5 м, Projectstroy Projectstroy Загородные дома
    Баня 7 на 5 м, Projectstroy Projectstroy
    Баня 7 на 5 м
    Дом из рубленого бревна с post and beam, Projectstroy Projectstroy Деревянные дома Дерево Коричневый
    Дом из рубленого бревна с post and beam
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    Проектные услуги и проекты деревянных домов, бань и других построек из массива бревна, лафета и бруса, диких срубов, а также post and beam

    проекты домов

    проекты бань

    проекты гаражей и беседок

    Необычные и красивые загородные постройки для вашей практичной жизни

    Будем рады помочь вам по вопросам деревянного домостроения!

    Услуги
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    • дикие сруб
    • post&beam
    • log cabin
    • log home
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    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Шоссейная – 1
    109386 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993977033 projectstroy.com
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