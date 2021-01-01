Проектные услуги и проекты деревянных домов, бань и других построек из массива бревна, лафета и бруса, диких срубов, а также post and beam
Необычные и красивые загородные постройки для вашей практичной жизни
Будем рады помочь вам по вопросам деревянного домостроения!
- Услуги
- проектирование
- проекты
- деревянный дом
- баня
- сруб
- строительство
- бревно
- лафет
- брус
- дикие сруб
- post&beam
- log cabin
- log home
- Показать все 13 услуги
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
-
Шоссейная – 1
109386 Москва, Россия
Россия
+7-4993977033 projectstroy.com