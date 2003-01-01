СТУДИЯ 40 – студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки.

СТУДИЯ 40 проектирует, создает и реализует интерьеры во всей России. Команда студии сформирована как целостная среда, в совместной работе которой важен каждый винтик. Благодаря этому здесь клиент находит воплощение своего образа жизни в интерьере, будь-то частный или общественный.Руководитель, ведущий архитектор и дизайнер – Владислав Сорока. Родился в Свердловске в 1985 году. В 2003 году поступил в Уральскую государственной архитектурно-художественной академию на факультет архитектуры. С 2006 года сотрудничал с несколькими архитектурными мастерскими Екатеринбурга. В 2007 году с красным дипломом закончил бакалавриат факультета архитектуры УралГАХА. После окончания магистратуры кафедры жилых и общественных зданий его дипломный проект был отмечен бронзовой медалью.

Опыт, полученный за время работы по призванию в архитектурных мастерских Екатеринбурга в 2010 году позволил Владиславу Сороке стать руководителем собственной Архитектурной «Студией 40».

За время работы собственной студии дизайна и архитектуры реализовано более 100 проектов, жилых и общественных. Реализованные проекты уже живут своей жизнью, а обратная связь от клиентов-заказчиков продолжает формировать репутацию студии. Из всех обращений в адрес СТУДИИ 40 можно выделить 5 слов о работе ее команды: эффективно, вдумчиво, душевно, стильно, атмосферно.