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СТУДИЯ 40 – студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛОФТ ДЛЯ ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИИ "ПЕРСОНА", СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛОФТ ДЛЯ ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИИ "ПЕРСОНА", СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛОФТ ДЛЯ ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИИ "ПЕРСОНА", СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
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    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛОФТ ДЛЯ ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИИ "ПЕРСОНА"
    ПРОЕКТ 97 ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
    ПРОЕКТ 97 ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
    ПРОЕКТ 97 ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки СТУДИЯ 40 - студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки
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    ПРОЕКТ 97 ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

    СТУДИЯ 40 – студия дизайна и архитектуры Владислава Сороки. 

    СТУДИЯ 40 проектирует, создает и реализует интерьеры во всей России. Команда студии сформирована как целостная среда, в совместной работе которой важен каждый винтик. Благодаря этому здесь клиент находит воплощение своего образа жизни в интерьере, будь-то частный или общественный.Руководитель, ведущий архитектор и дизайнер – Владислав Сорока. Родился в Свердловске в 1985 году. В 2003 году поступил в Уральскую государственной архитектурно-художественной академию на факультет архитектуры. С 2006 года сотрудничал с несколькими архитектурными мастерскими Екатеринбурга. В 2007 году с красным дипломом закончил бакалавриат факультета архитектуры УралГАХА. После окончания магистратуры кафедры жилых и общественных зданий его дипломный проект был отмечен бронзовой медалью.

    Опыт, полученный за время работы по призванию в архитектурных мастерских Екатеринбурга в 2010 году позволил Владиславу Сороке стать руководителем собственной Архитектурной «Студией 40».

    За время работы собственной студии дизайна и архитектуры реализовано более 100 проектов, жилых и общественных. Реализованные проекты уже живут своей жизнью, а обратная связь от клиентов-заказчиков продолжает формировать репутацию студии.  Из всех обращений в адрес СТУДИИ 40 можно выделить 5 слов о работе ее команды: эффективно, вдумчиво, душевно, стильно, атмосферно.

    Услуги
    • архитектура
    • дизайн частных интерьеров
    • дизайн общественных интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн загородных домов
    • проекты фасадов
    Регионы обслуживания
    РФ и Екатеринбург
    Адрес
    ул. Генеральская, д.7 офис 422
    620062 Екатеринбург
    Россия
    +7-9097046955 archstudio40.ru

    Отзыв

    Людмила Андреева
    Великолепная студия! Крутые и талантливые дизайнеры!
    около 2 лет назад
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