Мастерская Moon Room – это собственное производство абажуров, металлических плафонов, световых конструкций, ламп и торшеров. Световые конструкции с сочетанием металла, пластика, дерева, стекла. Ремонт, реставрация, перетяжка абажуров.

Только ручная работа и качественные материалы.

Все этапы производства – от чертежа до сборки – своими руками. Работаем с дизайнерами, интернет-магазинами, ресторанами, отелями, ритейлом, антикварщиками и частными лицами. Как готовые решения, так и на заказ. Разработка индивидуального дизайна любой сложности.