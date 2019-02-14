Мастерская Moon Room – это собственное производство абажуров, металлических плафонов, световых конструкций, ламп и торшеров. Световые конструкции с сочетанием металла, пластика, дерева, стекла. Ремонт, реставрация, перетяжка абажуров.
Только ручная работа и качественные материалы.
Все этапы производства – от чертежа до сборки – своими руками. Работаем с дизайнерами, интернет-магазинами, ресторанами, отелями, ритейлом, антикварщиками и частными лицами. Как готовые решения, так и на заказ. Разработка индивидуального дизайна любой сложности.
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5, БЦ «Вилла Рива»
113432 Москва, Россия
Россия
+7-4993222887 moon-r.ru
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ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5