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Мастерская света Moon Room
Освещение Москва, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

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    • Изготовление светильники и световых конструкций для ресторанов, отелей, офисов, ритейла, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room Офисные помещения и магазины
    Изготовление светильники и световых конструкций для ресторанов, отелей, офисов, ритейла, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room Офисные помещения и магазины
    Изготовление светильники и световых конструкций для ресторанов, отелей, офисов, ритейла, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room КухняОсвещение
    +14
    Изготовление светильники и световых конструкций для ресторанов, отелей, офисов, ритейла
    Ремонт, реставрация и перетяжка абажуров, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room Офисные помещения и магазины
    Ремонт, реставрация и перетяжка абажуров, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение
    Ремонт, реставрация и перетяжка абажуров, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
    Ремонт, реставрация и перетяжка абажуров
    Настольные лампы из дерева, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Дерево Коричневый
    Настольные лампы из дерева, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Дерево Бежевый
    Настольные лампы из дерева, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room Спальная комната Освещение Дерево Янтарный / Золотой
    +11
    Настольные лампы из дерева
    Современные абажуры , Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Текстиль Многоцветный
    Современные абажуры , Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Текстиль Красный
    Современные абажуры , Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Пластик Черный
    +11
    Современные абажуры
    Классические и ретро абажуры, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Шелк Бежевый
    Классические и ретро абажуры, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Лен / Полотно Бежевый
    Классические и ретро абажуры, Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Текстиль Многоцветный
    +18
    Классические и ретро абажуры
    Металлические плафоны в стиле loft , Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Алюминий / Цинк Янтарный / Золотой
    Металлические плафоны в стиле loft , Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room ГостинаяОсвещение Медь / Бронза / Латунь Металлический / Серебристый
    Металлические плафоны в стиле loft , Мастерская света Moon Room Мастерская света Moon Room Балкон, веранда и террасаОсвещение
    +20
    Металлические плафоны в стиле loft
    Показать все 8 проекты

    Мастерская Moon Room – это собственное производство абажуров, металлических плафонов, световых конструкций, ламп и торшеров. Световые конструкции с сочетанием металла, пластика, дерева, стекла. Ремонт, реставрация, перетяжка абажуров.

    Только ручная работа и качественные материалы.

    Все этапы производства – от чертежа до сборки – своими руками. Работаем с дизайнерами, интернет-магазинами, ресторанами, отелями, ритейлом, антикварщиками и частными лицами. Как готовые решения, так и на заказ. Разработка индивидуального дизайна любой сложности.

    Услуги
    • свет для ресторанов
    • свет для дома
    • светильники loft
    • лампы
    • торшеры
    • абажуры
    • декоративный свет
    • мастерская света
    • ретро абажуры
    • ремонт абажуров
    • производство светильников
    • изготовление светильников на заказ
    • реставрация абажуров
    • изготовление абажуров
    • освещение для торговых центров
    • производство декоративных светильников
    • дизайнерский свет
    • Показать все 17 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5, БЦ «Вилла Рива»
    113432 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993222887 moon-r.ru
    Законное владение

    ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.5

    Отзыв

    ксения ефимова
    Спасибо большое за абажуры. Очень красивые, мечта сбылась!
    7 месяцев назад
    Ната
    Заказывала торшер и вот сегодня получила своего долгожданного красавца. Работой магазина довольна ну оооооочень: изготовили даже чуть раньше оговорённого срока, невозможно красиво и качественно! Есть возможность выбрать абсолютно любую расцветку,фактуру и ткань,цены вполне демократичные. И что очень немаловажно было для меня-отработали полностью онлайн: все текущие моменты обсуждались по вотсапу! Спасибо огроменное,желаю вам процветания и благодарных и счастливых клиентов. Обязательно вернусь к вам за лампой!
    7 месяцев назад
    panda nastefani
    Наша крупная фирма обратилась в мастерскую для изготовления абажура для торшера по примеру нашего, обещали сделать в течение 2-3 недель, в срок уложились. Получили наш заказ, руководитель сразу увидел несколько недочетов, ткань по основанию была приклеена не равномерно, где-то сильно отходила, где-то торчали нитки. Мы прислала фото в мастерскую, нам ответили, что все ок, у них такая технология просто, непонятно, что нам не нравится. Но по факту работа выполнена некачественно и явно на скорую руку, и технология тут ни причем. На наши возражения, нам предложили забрать абажур на переделку за их счет с курьером. Мы согласились и переделанный абажур нас устроил - сделали по основанию декоративный шнур. Мы хотели и дальше сотрудничать с ними, но они нам отказали, сказали, что не готовы направлять курьеров к нам по два раза)) То есть они не могут выполнить работу сразу качественно, заведомо готовы к тому, что потребуется переделка и вызов курьера. У нас несколько салонов, мы очень крупный заказчик, но, видимо, Moon Room заинтересован в работе только с теми, кого устроит работа наспех, и клиент, который заплатил не маленькие деньги, не имеет право возражать, если работа его не устроила. Фото абажура, который "должен был нас устроить" прилагаю.
    10 месяцев назад
    Показать все отзывы – 8
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